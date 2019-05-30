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Происшествия
30.05.2019 19:40
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За 2 млрд ФСБ еще раз обыскала теневых банкиров, у которых уже вынесли 300 млн. Теперь репутация полиции под боем

Следственная служба ФСБ в начале недели пришла по адресам в Петербурге, где в марте этого года побывали следователи полицейского главка. Тогда в офисе подозреваемых в обнале они нашли 300 млн кэшем. Есть интрига: после повторных обысков прокуратура изъяла уголовное дело у следствия ГУ МВД и передала его в Управление ФСБ. «Фонтанка» узнала, куда делись эти деньги и от кого теперь зависит настроение влиятельного полковника в ГСУ.

По информации «Фонтанки», 29 мая прокуратура Петербурга изъяла уголовное дело из Главного следственного управления ГУ МВД и передала материалы в Следственную службу регионального УФСБ. Данное дело было возбуждено в экономическом (четвертом) отделе ГСУ в начале марта этого года по незаконной банковской деятельности – статье 172 УК. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как при обыске в офисе компании в бизнес-центре на Белоостровской, 29, по этому делу следователи полицейского главка обнаружили 300 миллионов наличными, после чего были задержаны подозреваемые в обнале. На 29 мая задержанные были на свободе, но им предъявлены обвинения, и предварительное следствие близилось к окончанию. Смешно, но изъятые 300 млн по ходатайству нескольких петербургских предпринимателей были возвращены. 

По данным «Фонтанки», решению прокуратуры предшествовали обыски, проведенные 28 мая Следственной службой УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники ФСБ пришли в точности по тем же адресам, куда ранее заходили следователи ГСУ. В том числе и в офис на Белоостровской. 



«Фонтанке» известно, что на Литейном, 4, на днях возбудили уголовное дело в отношении фигурантов полицейского следствия. Статья, вменяемая им, родственна обналу – 193 УК – «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте» (в бизнес-среде называемая «выгоном денег за границу»). 

По информации «Фонтанки», тем же обвиняемым теперь вменяется «выгон» более 28 миллионов евро, что по курсу соответствует примерно 2 миллиардам рублей. 

Схема не нова: по подложному международному контракту со шведской фирмой номинальная петербургская контора договорилась о поставке в Россию сложного комплекса бурения, за что и перечислила за рубеж 28 миллионов евро. 

На этом стандартная часть новости заканчивается. По информации нашего издания, по обнальному делу, оказавшемуся сегодня в распоряжении госбезопасности, привлечено минимальное число петербургских бизнесменов, которые переводили свои средства подпольным банкирам для обращения последних в кеш. По правилам же в отношении их должны были пройти неприятные мероприятия, после чего информацию положено передавать в налоговые органы для извлечения тех сумм, которые бизнесмены сэкономили при незаконном обнале. Кстати, заодно информация должна была поступить и в Следственный комитет.  

«Фонтанка» напоминает, что руководит экономическим отделом ГСУ ГУ МВД сильная фигура – полковник юстиции Алексей Винокуров. Он был заместителем влиятельной Натальи Морозовой, вынужденной уволиться после обыска у нее той же Следственной службы ФСБ. Тогда это прошло по «арктическому» делу. Заметим, что если Наталья Морозова при подчиненных пользовалась служебным «Фордом», то ее преемник – личным «Порш Кайеном».

По информации «Фонтанки», ФСБ собирается вызывать тех бизнесменов, которые переводили деньги за обнал. Как подсказали журналисту «Фонтанки» в прокуратуре Петербурга, «теперь настроение в ГСУ зависит от позиции предпринимателей, а она от их способности сосредоточиться и понять для себя, от какого ведомства больше зависит их бизнес». 

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