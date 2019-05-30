В США представили водородное аэротакси. Оно сможет лететь на скорости до 190 километров в час

Проект водородного аэротакси Skai представил американский стартап Alaka’i Technologies. Как пишет 30 мая N+1 со ссылкой на Aviation Week, сертификацию первого прототипа по стандартам Федерального управления гражданской авиации США планируется завершить до конца 2020 года.

Использование водородных топливных элементов в машине позволит сделать полет значительно более продолжительным, уверяют разработчики. Если верить проекту, то Skai сможет пролететь на одной заправке четыре часа, преодолев за это время 644 километра. Сама заправка водородом займет всего 10 минут. Летать аэротакси будет на скорости до 190 километров в час.

Аэротакси рассчитано на перевозку пяти пассажиров в беспилотной конфигурации (в пилотируемой — четырех). Грузоподъемность Skai составляет 454 килограмма. В компании не сообщили, когда планируется начать летные испытания аппарата.





