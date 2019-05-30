«Я понял, что я собака». Псковский парламент не поддержал закон «о штрафах для власти за неуважение к гражданам» из-за карикатур

Депутаты Псковского областного собрания не поддержали законодательные инициативы своего коллеги Льва Шлосберга о штрафах для представителей власти за явное неуважение к гражданам, их правам и свободам, гарантированным Конституцией, а также о введении коллективной ответственности депутатов и чиновников за коллегиальные решения.

«Я гражданин, я устал от власти, я разочаровался в ней, я говорю «надоело», «достали», «долой». Это право гражданина, которое принадлежит человеку от рождения, оно не может быть ограничено. Но законом о штрафах за неуважение к власти были поставлены под сомнение неотчуждаемые права и свободы гражданина. Это атака на Конституцию. Мы на судне, у которого в трюме сдвинулись грузы, это может привести к затоплению. Мы должны радикально действовать, чтобы уравновесить это судно», – аргументировал свою идею лидер псковского «Яблока».

Однако оппонентов Шлосберга не интересовали предлагаемые нормы. Всё обсуждение свелось к комментированию карикатур, которые использовал Шлосберг в презентации, и попаданию на заседание журналиста «Новой газеты» Ирины Тумаковой, которой было отказано в аккредитации.

Зампред фракции «Единая Россия» Алексей Севастьянов, глядя на карикатуры авторства Сергея Ёлкина, где две блохи на собаке говорят друг другу про пса, что «эти животные должны нас уважать», и на карикатуру с полным, лысым чиновником, неожиданно заявил, что узнал себя на рисунках.







«Я понял, что я собака, – сказал единоросс и обвинил Шлосберга в превращении заседания депутатов в «постановочное видео». – Да, я лысый толстяк! Но я лысый толстяк, выбранный по одномандатному округу, а не по списку, как вы, Лев Маркович!»

Другой представитель «партии власти», председатель собрания Александр Котов, внезапно обрушился с критикой на журналиста «Новой газеты» Ирину Тумакову.

«Как она здесь оказалась? Она обратилась в пресс-службу (для аккредитации. – Прим. ред.). Ей ответили, что нужно письмо редакции. Но она прошла благодаря Шлосбергу и теперь здесь работает. Это нормально? Ненормально!»

После этого Шлосбергу напомнили, что он не извинился перед собранием за свои комментарии после досрочного лишения полномочий депутата в предыдущем созыве. И поинтересовались, что говорит ЕСПЧ о законности увольнения Шлосберга. Автор инициативы о штрафах для власти за неуважение граждан заявил, что оскорблений он себе никогда не позволял, а ЕСПЧ скажет своё слово позже.

По итогам голосования инициативу Шлосберга поддержали лишь четверо из сорока присутствовавших депутатов. «Против» – 27. Пятеро воздержались.

Ранее Шлосберг пояснял «Фонтанке», что его инициатива является зеркальным ответом на законопроект сенатора Андрея Клишаса о явном неуважении к власти. В случае её принятия в Пскове документ поступил бы на рассмотрение Госдумы.

Первым оштрафованным за «явное неуважение к властям» стал житель Новгородской области, который на своей странице «ВКонтакте» опубликовал словосочетание, оскорбляющее президента России.

23 мая пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин не хочет быть похожим на свои карикатуры.

Шеф комик-труппы «Маски-шоу» Георгий Делиев в интервью «Фонтанке» выразил уверенность, что карикатуры и пародии на политиков дают им возможность «держать руку на пульсе». «Такой политик набирает уже силу только благодаря тому, что над ним издеваются», – сказал народный артист Украины.