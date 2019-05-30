Из 220 задержанных в Петербурге мигрантов оштрафовали только 42. Суды решили, что во время облавы полицейские оформляли протоколы с нарушениями

Районные суды Петербурга за день 30 мая рассмотрели 207 материалов на задержанных в последние сутки мигрантов. Большая часть была оформлена с нарушениями и возвращена полиции. Напомним, масштабный рейд полицейские в Северной столице провели накануне по приказу исполняющего обязанности начальника полиции ГУ МВД полковника Баранова.

Статистику приводит объединенная пресс-служба судов Северной столицы, протоколы были составлены по статьям о нарушении правил въезда и пребывания на территории Санкт-Петербурга. Больше всего материалов рассмотрели в Невском районе, однако все они были возвращены полицейским. Следом идет Фрунзенский районный суд, там вернули 47 материалов, четверых мигрантов выдворят на родину принудительно, они и еще трое оштрафованы на пять тысяч рублей. Два дела прекращено, задержанных отпустили. В Ленинском районном суде рассмотрели 13 материалов, все вернули полиции.

Смольнинский районный суд пообщался с 34 мигрантами, всех их привезли из хостела на Суворовском проспекте. 21 материал был оформлен с нарушениями и возвращен в полицию, девятерых принудительно выдворят, трое должны покинуть Россию сами. Все также заплатят пятитысячный штраф. Одно дело прекращено.

Судьям в Красногвардейской районе отдали 13 материалов, трое должны быть выдворены, двоим придется уехать самим. Вместе с ними еще восемь человек оштрафованы на пять тысяч рублей.







В Колпино семерых мигрантов оштрафовали на ту же сумму и велели покинуть границы страны. Два материала рассмотрели на Петроградской стороне, оба иностранца должны заплатить по пять тысяч и вернуться на родину.

На штраф и принудительное выдворение нанарушал иностранец, чье дело рассматривал Калининский районный суд.

Приморский и Октябрьский районные суды зарегистрировали по 8 и 5 материалов соответственно, к их рассмотрению еще не приступали.

Напомним, облава на нелегальных работников началась в городе накануне с визита полиции на улицу Салова, где расположен рынок. Проверке предшествовала драка в Купчино между приезжими из Узбекистана и Таджикистана, с помощью ножей они решали финансовые разногласия. Рейдами городские власти и органы правопорядка, которых в местах скопления мигрантов встречают с оружием, пытаются склонить представителей диаспор к переговорам.

Наплыв мигрантов в суды продолжится и завтра, 31 мая. Как ранее писала «Фонтанка», минимум 50 человек вывели из торгового центра «Европолис» в Выборгском районе. Прятаться в ТРК иностранцы предпочитают, когда миграционные службы приезжают на ближайшие стройки.