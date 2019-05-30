Корпорация-монстр. В Петербурге появится очередное единое окно для малого бизнеса

Для исполнения майских указов президента федеральный и региональный бюджет потратят 200 млн рублей в год на коворкинги и образовательные программы. Предприниматели просят новых субсидий и избавления от китайских конкурентов.

Artur Widak/Zuma/TASS

Задачу усилить поддержку малого бизнеса Владимир Путин поставил в 2018 году. «К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых здесь – вырасти с 19 млн до 25 млн человек», – говорил он. Даже если экономика будет расти всего лишь на 2% в год, оборот небольших и средних предприятий к 2025 году должен будет вырасти на 24 трлн рублей, подсчитывали эксперты.

Петербург справился с задачей частично. Так, оборот малых предприятий за 2018 год вырос на 12%, до 205 млрд рублей. Но их число сократилось примерно на 8% – до 1900. В Смольном признают важность этого направления, но заниматься им чиновники сами больше не хотят. Как рассказал в ходе конференции «Производственный бизнес как ключевая сфера экономики Петербурга» вице-губернатор Евгений Елин, власти Северной столицы готовят перезапуск поддержки малого бизнеса. По итогу город хотел бы оставить за собой «правоустанавливающую функцию», а общение с бизнесом вверить специализированному оператору.

Исполнитель уже найден. Такую задачу возьмет на себя Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга, рассказала «Фонтанке» его глава Елена Церетели. До конца 2019 года на базе организации появится новая структура по поддержке предпринимателей под названием «Мой бизнес».

Впрочем, идея принадлежит не Смольному, а опять-таки федеральным властям. Чтобы выполнить майский указ президента, Минэкономразвития подготовило нацпроект по поддержке малого бизнеса с бюджетом в 481,5 млрд рублей. Одно из направлений – создание сети центров поддержки малого бизнеса, работающих по принципу единого окна. Петербург вошел в число пилотных регионов.







Бюджет «Моего бизнеса» на 2019 год составит примерно 200 млн рублей, половину суммы выделит МЭР, половину Смольный. Федеральные деньги пойдут на «закупку оборудования, создание коворкингов и образовательные программы», городские – «на создание коллектива и организацию центра сертификации». Штат Общественного совета для новых задач придется увеличить почти в семь раз – с 28 до 200 человек.

Для каждого региона установлены свои «маркеры эффективности. «До конца 2019 года мы должны оказать 11 081 услугу 308 юрлицам», – сказала Елена Церетели. Но как именно количество благодеяний и облагодетельствованных было рассчитано с точностью до единицы, она не пояснила.

Зато адресатов помощи регион сможет выбирать самостоятельно. По словам Елены Церетели, «Мой бизнес» на первом этапе будет состоять из трех центров – ремесел, молодежного предпринимательства и сертификации (в него будет преобразован Центр контроля качества, который сейчас является подведомственной структурой комитета по развитию предпринимательства). В 2020 году добавится центр поддержки экспорта. Также под эгидой «Моего бизнеса» окажутся центры инжиниринга и кластерного развития, которые входят в состав «Технопарка Петербурга» (подведомственная организация комитета по промышленности). Юридически они, вероятно, не будут присоединены к «Моему бизнесу», но корпорация займется их развитием.

На первых этапах «Мой бизнес» будет консультировать и просвещать бизнес. А вот давать деньги на развитие пока продолжит другое единое окно – Центр развития и поддержки предпринимательства (подведомственная структура комитета по развитию потребительского рынка), пояснила Елена Церетели. Но не исключила, что в рамках слияния этого комитета с комитетом по промышленности Смольный пересмотрит подход к снаряду. Евгений Елин подтвердил, что чиновники хотят оптимизировать программы предоставления льгот и субсидий. «Водораздел» должен проходить не по вертикали (большие, средние и малые), а по смыслу: отдельно потребительский рынок, отдельно промышленность, отметил он.

Сами предприниматели, которым предложили высказаться о желаемых мерах поддержки, попросили чиновников лучше помочь им рублем. Так, директор компании «Неохом» Лев Таборский посетовал, что объем субсидий, распределяемых сейчас ЦРПП, – всего 100 млн рублей, что в два раза меньше, чем в Ленобласти, и почти в пять раз меньше, чем в Московской области. Установление лимита в 700 тысяч рублей на одну компанию тоже не порадовало предпринимателя. Многофункциональные центры по образцу Москвы – это хорошо, но бизнес и в очереди готов постоять, если ему будут раздавать деньги, подытожил он.

В рыночной экономике малый бизнес себя чувствует не очень уютно, признали его представители. Глава производителя сварочного оборудования ПК «Инвертика» Андрей Руссак предложил приравнять малый бизнес к инвалидам и попросил обязать бизнес-центры отдавать 2–3% площадей «предприятиям с малым энергопотреблением».

Представитель производителя мебели «Картонный домик» продемонстрировал собравшимся деревянные лопатки китайского производства, купленные в гипермаркете за 174 рубля.«Я за такие деньги никогда не сделаю. Надо остановить офисный планктон, который размножает сам себя и завозит эти товары», – заявил он. Представитель компании «Волан» выразил недовольство тем, что законодательная база одинакова для среднего и малого бизнеса. «Как можно конкурировать с Х5 если у них 15 тысяч магазинов?» – задал он риторический вопрос.

Поможет ли малому бизнесу появление очередного единого окна, предприниматели пока не уверены. «С одной стороны, хорошо, что Петербург не остается в стороне от распределения федеральных денег», – говорит исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Но сомневаться в результате заставляют результаты опроса ВШМ СПбГУ, согласно которым все меньше выпускников вузов считают предпринимательство хорошей карьерной перспективой и наиболее привлекательной считают госслужбу и работу в госкорпорациях, говорит он. Поддерживать ремесла и экспортеров руководитель организации считает целесообразным. «А вот зачем выделять молодых предпринимателей, я не понимаю. Проблемы, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса, редко зависят от их возраста», – отмечает он. Что касается финансовой поддержки, то городу следует субсидировать ставки банковских кредитов или же выдавать гарантии, а вот выдавать деньги как таковые скорее вредно. «Бизнес должен зарабатывать», – подчеркнул он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»