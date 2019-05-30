«Плывём на работу и уворачиваемся». За день до лета Сыктывкар залило и побило градом с мяч

Предпоследний день весны в столице Коми отметился стихией, разгулявшейся до штормового предупреждения. Горожане устраивают заплывы в автомобилях и меряются размером нападавшего града.







Фотосвидетельства ненастья жители 30 мая выкладывают в социальных сетях. Гроза, которая обрушилась на город, сопровождается порывами ветра, ливнем и градом размером с перепелиное яйцо, а в некоторых районах и с мяч для тенниса.

«А как лето начинается у вас?» – спрашивают горожане и делятся видеозаписями рек, в которые непогода превратила дороги.

На не самых затопленных участках приходится пробираться по щиколотку в воде. Машины идут уже скорее вплавь, но движение не останавливается. По более сухим дорогам, несмотря на ливень и град, продолжают ездить велосипедисты.

В Сыктывкаре объявлено штормовое предупреждение. Спасатели просят жителей по возможности не выходить из домов. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 18 метров в секунду. По их прогнозу заливать город будет до десяти вечера.