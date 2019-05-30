Google покажет радары на дорогах 40 стран. И в России тоже

Google обновил свое приложение «Карты» для смартфонов: теперь на них показаны не только участки дорог с ограничением скорости, но и места расположения стационарных и мобильных полицейских радаров. Эта функция теперь действует в сорока странах мира, включая Россию.

Функцию показа мест расположения полицейских камер Google позаимствовал у своего же навигационного приложения Waze, пишет 30 мая Engadget. При этом, как отмечает издание, в самом Waze набор возможностей шире: кроме радаров приложение может показывать дорожные работы, места ДТП и другие помехи движению.

Для показа мест расположения камер Google пользуется как официальными источниками, так и сведениями от пользователей. Сообщить о полицейской засаде пока что могут только пользователи Android, на iOS такой возможности еще нет.

Google Maps значительно популярнее Waze и рассчитано на более широкую аудиторию, поскольку, по существу, не является просто «навигашкой» для автомобилистов. Поэтому Google не спешил внедрять некоторые «фишки» из купленного в 2013 году вместе с израильской компанией-разработчиком приложения, а предпочел интегрировать в свои «Карты» поисковик, позволяющий находить различные места: магазины, рестораны, кинотеатры и, что самое важное, офисы компаний гугловских рекламодателей.







Любопытно, что Google официально не заявлял о запуске сервиса, однако появление новых иконок заметили некоторые пользователи. Только после этого компания подтвердила сайту Techcrunch наличие нового функционала и список стран, где он доступен.

В этом списке есть Австралия, Мексика, Индия, Исландия, Андорра, Эстония, Финляндия, Греция, Марокко, Намибия, Кувейт и так далее – фактически охвачены все континенты. Есть в этом списке и Россия, но нет Германии, Франции и Швейцарии, где распространять сведения о полицейских радарах запрещено.

Более того, по информации Engadget, во Франции полицейским дозволено просматривать смартфоны водителей, и если в них обнаружатся приложения, отслеживающие дорожные засады, владелец смартфона может быть оштрафован, а транспортное средство арестовано.

Заметим, что дорожные камеры отмечены и на российских «Яндекс.Картах», однако это не официальная функция, а сведения, полученные от пользователей в рамках сервиса «Народная карта», который позволяет самостоятельно дополнять и уточнять карты.