Круговорот людей в «Газпроме». В «Петербургтеплоэнерго» назначают бывшего чиновника, увернувшегося от «трубного дела»

Сергей Густов приготовил для «Петербургтеплоэнерго» нового руководителя. Бывший глава комитета по энергетике Владислав Петров от «Газпрома» далеко не отходил.

Светлана Холявчук/Интерпресс/ИТАР-ТАСС

Экс-председатель комитета по энергетике Владислав Петров уже на следующей неделе может быть назначен гендиректором «Петербургтеплоэнерго» (ПТЭ). Об этом «Фонтанке» рассказали несколько собеседников на рынке. Смольнинскую карьеру Петрова в свое время прибило взрывной волной «трубного дела», но ушел он из правительства спокойно. Спустя 7 лет под знамена «Газпрома» его призвали новые топ-менеджеры корпорации.

Сам Владислав Петров на просьбу подтвердить его назначение в ближайшие дни ответил лаконично: «Посмотрим, время покажет».

«Петербургтеплоэнерго» на 100% принадлежит «Газпром теплоэнерго», которое входит в состав группы «Газпром межрегионгаз». В пресс-службах этой трехчастной «матрешки» комментировать ситуацию также не стали. «Перестановок в руководстве ПТЭ ждали относительно давно, – рассказывают собеседники издания. – А когда стало известно, что Петрова ввели в руководство компании в промежуточной должности советника, все стало понятно».

Владислав Петров – человек в Петербурге известный. Проработав в первой половине 1990-х в различных строительных предприятиях, он пришел в ГУП «ТЭК СПб», где дослужился до должности начальника управления. Оттуда в 2003 году перешел на должность замглавы комитета по энергетике, который тогда возглавлял Александр Бобров, где и проработал 5 лет. В 2008 году ведомство покинул Бобров, а за ним и Петров, который 2 года после этого руководил администрацией Красносельского района (что, возможно, уберегло его от крупных неприятностей в будущем). В декабре 2011-го Петров вернулся в комитет на должность председателя уже при Георгии Полтавченко, сменив Олега Тришкина.







На этой должности Владиславу Петрову было суждено пережить лишь один отопительный период: в 2012 году грянуло знаменитое «трубное дело», связанное с тем, что подрядчики (крупнейшим из которых был «Петроком») укладывали по заказу города трубы не того класса, который был указан в техзадании, а точнее – бывшие в употреблении. Следствие оценило ущерб от этих действий в 3 млрд, арестовало руководителей компаний, а также нескольких чиновников, среди которых оказался и Олег Тришкин. Именно в его бытность главой комитета заключались злосчастные контракты, так что Петров должен быть благодарен красносельскому периоду своей карьеры, отдалившему его в самый нужный момент от энергетического госзаказа.

Впрочем, Александр Бобров был также объявлен в международный розыск, и без вопросов к его бывшему заместителю следствие не обошлось. Сообщалось, что при обысках в квартире Петрова было изъято 18 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и 100 тысяч евро, а также свидетельства собственности на разнообразную дорогую недвижимость. При этом, согласно его декларации о доходах за 2011-й, заработал чиновник полтора миллиона. «Фонтанка» подробно писала о том, как впоследствии «трубное дело» потеряло свой антикоррупционный блеск, а миллиардные убытки потеряли нули, однако для его фигурантов несколько лет прошли под знаком следствия и судебных разбирательств. Петров же просто написал заявление об увольнении в последний день осени 2012-го и спустя 5 лет даже не смог с уверенностью сказать «Фонтанке», являлся ли свидетелем по делу.

Сейчас Владислав Петров, согласно СПАРК, управляет АО «Нордэнерго» и связанными с ней компаниями «Топливная компания "Мурино"» и «Топливная компания "Северная"». В собственниках у «Нордэнерго» значится ООО «Авитон» Валерия Смирнова, Ильи Шебаленкова и Елены Корепиной. Название и имена тоже небезызвестные. «Авитон» и сам-то является крупным подрядчиком газпромовских структур, а принадлежащая ему Северная компания – еще более серьезным игроком, который строил и реконструировал для ПТЭ котельные. Совладельцем «Авитона» и замдиректора в Северной компании был экс-зампред комитета по тарифам Иван Болтенков, которому довелось возглавлять управление по экономике и финансам в «Петербургтеплоэнерго».

Характерно, что в здании на Каменном острове, принадлежавшем «Авитону», раньше было зарегистрировано ООО «Теплоэнерго», которое семимильными шагами развивает свой бизнес в конкуренции с тепловыми компаниями «большой тройки», в которую входит и «Петербургтеплоэнерго».

Смена руководства в ПТЭ после недавней «революции» в «Газпроме» была вопросом времени, говорят собеседники «Фонтанки». Дело не только в общем принципе кадрового домино, но и в личностях. «Газпром межрегионгаз», сменив Кирилла Селезнева, возглавил Сергей Густов, сын бывшего губернатора Ленобласти и – что важнее – фактически создатель «Петербургтеплоэнерго». Предприятием он руководил с 2004-го по 2015 год (Петров, напомним, пришел в комитет в 2003-м). После этого Густов, которому уже прочили служебное долголетие Феликса Кармазинова и Вадима Александрова, неожиданно покинул компанию и ушел в направлении завода по производству сжиженного газа в Усть-Луге – ушел, как говорят, на фоне конфликта с Селезневым.

Руководство ПТЭ тогда передали в «Газпром теплоэнерго», но соблюсти приличия не удалось: если сам Густов удалился без скандалов, то от его команды предприятие фактически зачистили, топ-менеджеры натурально жаловались в трудовую инспекцию на новое начальство. С приходом в «Газпром теплоэнерго» Артура Триноги вместо временной фигуры, в качестве которой воспринимался Андрей Машлыкин, директором ПТЭ 2 года назад был назначен Андрей Сухарев. Если даже не воспринимать назначение Петрова как реванш, очевидно, что во взращенную Густовым компанию приходит человек, с которым Густов долго работал в городском энергетическом блоке.

Андрей Сухарев в беседе с «Фонтанкой» оказался не более словоохотливым, чем Петров, свое кадровое будущее он обсуждать отказался. По данным издания, группу «Газпром межрегионгаз» он не покидает.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»