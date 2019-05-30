В Петербурге начинается переезд музея Радиевого института. Ученые опасаются, что это его уничтожит

Ученые обратились к первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко и врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой остановить переезд музея Радиевого института из исторического здания на улице Рентгена в основной корпус института на 2-м Муринском проспекте. Авторы обращения уверены, что переезд музея станет непоправимой ошибкой, так как в результате исчезнет «феномен подлинности»: в настоящее время экспозиция располагается в тех самых лабораторных помещениях, в которых проходило становление отечественной атомной науки и техники.

Обращение подписали научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова Объединённого института ядерных исследований академик РАН Юрий Оганесян и петербургские ученые, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ Вилен Эйсмонт и профессор Павел Федотов.

В Радиевом институте в ответ на запрос «Фонтанки» решение о переносе музея назвали вынужденной мерой. «Поддержание сохранности помещений и вещей, которые представлены в нашем узковедомственном музее, требуют больших ежемесячных трудовых и финансовых затрат, которыми Радиевый институт не располагает, – говорится в официальном комментарии института. – Перемещение внутреннего музея целесообразно с экономической точки зрения и оптимизации затрат на его содержание. Данное решение было принято совместно с управляющей компанией с учетом оценки инвестиций для поддержания и развития музея. При перемещении весь перечень предметов объекта культурного наследия, в котором находится музей, сохранится в первозданном виде согласно установленным в законодательстве РФ требованиям». Кроме того, в ответе подчеркивается, что помещения на улице Рентгена не позволяют реализовать современные подходы в музейной сфере, а развитие музея должно предусматривать использование новых технологических решений и форматов для привлечения молодежи.





