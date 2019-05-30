В Петербурге начинается переезд музея Радиевого института. Ученые опасаются, что это его уничтожит
Ученые обратились к первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко и врио губернатора Петербурга Александру Беглову с просьбой остановить переезд музея Радиевого института из исторического здания на улице Рентгена в основной корпус института на 2-м Муринском проспекте. Авторы обращения уверены, что переезд музея станет непоправимой ошибкой, так как в результате исчезнет «феномен подлинности»: в настоящее время экспозиция располагается в тех самых лабораторных помещениях, в которых проходило становление отечественной атомной науки и техники.
Обращение подписали научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова Объединённого института ядерных исследований академик РАН Юрий Оганесян и петербургские ученые, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки РФ Вилен Эйсмонт и профессор Павел Федотов.
В Радиевом институте в ответ на запрос «Фонтанки» решение о переносе музея назвали вынужденной мерой. «Поддержание сохранности помещений и вещей, которые представлены в нашем узковедомственном музее, требуют больших ежемесячных трудовых и финансовых затрат, которыми Радиевый институт не располагает, – говорится в официальном комментарии института. – Перемещение внутреннего музея целесообразно с экономической точки зрения и оптимизации затрат на его содержание. Данное решение было принято совместно с управляющей компанией с учетом оценки инвестиций для поддержания и развития музея. При перемещении весь перечень предметов объекта культурного наследия, в котором находится музей, сохранится в первозданном виде согласно установленным в законодательстве РФ требованиям». Кроме того, в ответе подчеркивается, что помещения на улице Рентгена не позволяют реализовать современные подходы в музейной сфере, а развитие музея должно предусматривать использование новых технологических решений и форматов для привлечения молодежи.
Справка:
Радиевый институт был основан в 1922 году ученым-естествоиспытателем Владимиром Вернадским. Институт стал первым научным центром России, в котором были развёрнуты комплексные исследования явления радиоактивности, здесь происходило зарождение и становление отечественной физики атомного ядра. В стенах института в 20 - 30-е годы были установлены основные закономерности процессов соосаждения, сорбции и жидкостной экстракции радиоэлементов, позднее положенные в основу промышленных радиохимических технологий. На циклотроне института, который в настоящее время является одним из главных экспонатов готовящегося к переезду музея, были получены первые микроколичества отечественного плутония и разработана оригинальная, отличная от американской технология выделения плутония из облученного урана. В результате было налажено промышленное получение плутония для создания атомной бомбы.