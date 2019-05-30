Устроивший взрыв в Лионе студент спустя трое суток после ареста сознался в приверженности к ИГ

Студент Мухаммед Хишем М. заявил, что устроил взрыв во французском Лионе как сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Об этом 30 мая сообщает BFM со ссылкой на источники. 24-летний студент заговорил через три дня после ареста, ранее он опровергал свою связь с террористами. Что вынудило его признаться сейчас, неизвестно. Хишем с момента задержания не отрицал приверженности к исламу. В его компьютере следователи нашли поисковые запросы о джихаде, но связи с ИГ установить не удалось. Сама организация не брала на себя ответственность за теракт.

Взрыв в центре Лиона прогремел 24 мая, бомба была замаскирована под посылку, велосипедист оставил ее возле входа в пекарню. Пострадали 13 человек, один из них ребенок. Хишем был задержан спустя три дня на выходе из автобуса. В тот же день в полицию доставили младшего брата подозреваемого школьного возраста. Позже сотрудники антитеррористического подразделения беседовали и с родителями задержанных, но они не смогли объяснить мотивы старшего сына, и их отпустили. Несовершеннолетний мальчик все еще находится под присмотром правоохранительных органов.





