Пользователи сравнили тренера сборной Финляндии Юкку Ялонена с героем «Игры престолов»

Родной клуб тренера финской сборной Юкки Ялонена JYP 30 мая выложил его фото 30-летней давности. На снимке ему всего 22 года.







«Каждый всегда начинает с чего-то. Именно так поступил Юкка Ялонен, самый успешный тренер сборной Финляндии», – говорится в сообщении JYP.

Пользователи тут же обнаружили внешнее сходство молодого Ялонена с персонажем сериала «Игра престолов» Теоном Грейджоем.

С JYP Ялонен начинал свою карьеру, он играл на позиции защитника, потом перешёл в «Ахмат Хювинкяа». Тренировал «Илвес», «Лукко», «Ваасан Спорт», ХПК, «Аллегре» (Италия), «Ньюкасл Йестерс» (Англия). Сборную Финляндии он возглавил в 2008 году и занимал эту должность до ЧМ-2013 включительно. С 2012-го по 2014-й был наставником СКА (читайте интервью Ялонена «Фонтанке» - не только о хоккее, но и о Петербурге, домике на берегу озера и гольфе). В 2014-м стал главным тренером молодёжной сборной. С 2016-го тренирует «Йокерит», а с 2018-го — снова сборную.

Ялонен дважды привёл Финляндию к «золоту» ЧМ (в 2011-м и 2019-м) и МЧМ (2016). На его счету также «бронза» Олимпиады-2010.