Российский союз ректоров чуть не поразила молния. Она ударила прямо в здание библиотеки МГУ

В здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова ударила молния. Как передает Агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел 30 мая во время заседания совета Российского союза ректоров.

Издание уточняет, что молния попала в громоотвод. В результате никто не пострадал.

Отметим, ранее в ГУ МЧС по Москве предупредили о граде, ливнях и шквалистом ветре с порывами до 20 м/с.





