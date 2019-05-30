«Петербургская Недвижимость» начала продажи новой очереди ЖК «Солнечный город»

Setl City

Компания вывела на рынок два новых корпуса ЖК «Солнечный город», расположенного в Красносельском районе. Цены на старте продаж начинаются от 2,15 млн рублей: это одно из самых привлекательных предложений в домах Setl City.

Новая очередь квартала включает семь жилых корпусов высотой 8 этажей и детский сад, рассчитанный на 220 малышей. Для удобства жителей под каждым домом запланирован подземный паркинг. Представлены интересные виды планировок: эргономичные студии с двумя окнами и выделенной зоной кухни, однокомнатные и двухкомнатные, а также популярные квартиры евроформата с просторной кухней-гостиной. Все квартиры сдаются с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции»: покупатели могут выбрать цветовое решение «Ваниль» или «Шоколад». Планируемый срок ввода очереди в эксплуатацию – II кв. 2021 года.

Компания Setl City строит ЖК «Солнечный город» в зеленом Красносельском районе, на Петергофском шоссе. Квартал окружен четырьмя городскими парками, а в 20 минутах езды на автомобиле находятся великолепные пригороды — Стрельна и Петергоф. До станции метро «Проспект Ветеранов» можно доехать на городском транспорте за 15 минут.

«Солнечный город» отличается продуманной инфраструктурой: здесь уже построена школа, два детских сада, обустроен парк отдыха площадью 5 га, а на первых этажах домов работают магазины, кафе и аптека. В мае Setl City начала строительство четырехэтажного торгового комплекса, где запроектированы места для сетевого гипермаркета и фитнес-центра, а также подземный паркинг.

«Петербургская Недвижимость» предлагает покупателям квартиры от 40 застройщиков и выступает эксклюзивным продавцом всех объектов Setl City. Компания сотрудничает с ведущими банками, благодаря чему клиенты могут получить специальные условия кредитования.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»