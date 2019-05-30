Единую карту петербуржца начали принимать в городских поликлиниках

Проект "Единая карта петербуржца" (ЕКП), запущенный городом и банками-партнерами, расширил свой функционал. Помимо использования в качестве проездного, удостоверения личности, электронной подписи и банковской карты ЕКП теперь пригодится и пациентам для записи, и врачам для оформления документов.

Первым из банков-участников проекта ЕКП, представившим такую возможность, стал Банк "Санкт-Петербург". Как сообщает пресс-служба банка 30 мая, теперь сотрудники лечебных учреждений могут с помощью электронно-цифровой подписи карты оформлять медицинские документы. В свою очередь, пациент за счет этого впоследствии cможет увидеть свои документы, заверенные лечащим врачом, на Едином портале госуслуг. Эти данные будут также централизованно передаваться в единую информационную систему здравоохранения.

Первым медучреждением, где доступен расширенный функционал карты, стала стоматологическая поликлинике № 9 на улице Чайковского – там всему медперсоналу оформили ЕКП, записали туда персональную электронную подпись врачей и установили считыватели для карт. В скором времени другие городские полклиники тоже начнут работать с картой.

Напомним, прием заявлений от горожан на выпуск "Единой карты петербуржца" стартовал в городе 6 мая. Карта на базе платежной системы "Мир" включает в себя четыре приложения – транспортное, платежное, идентификационное и электронную подпись. Кроме этого, ее держатели могут рассчитывать на скидки и программы лояльности от партнеров проекта. Получить ее можно в отделениях банков-партнеров, предоставив паспорт, полис ОМС и СНИЛС. В проекте участвуют Банк "Санкт-Петербург", "ВТБ" и "Сбербанк".





