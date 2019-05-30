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Бизнес-трибуна
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31.05.2019 11:00
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ПСК возвращает знаковое имя на карту города – ЖК Nobelius

Новый жилой комплекс, который ГК «ПСК» возводит в Выборгском районе, назван в честь Людвига Нобеля. О том, почему выбрана фамилия шведско-русского инженера и предпринимателя и как он повлиял на Петербург и Россию, читайте в материале.

ПСК возвращает знаковое имя на карту города – ЖК Nobelius

ПСК

Выбор продиктован, в первую очередь, историей места. Nobelius появится в рамках редевелопмента бывшей промышленной территории, которыми так богата Выборгская сторона. Фамильный дом станет сердцем квартала, неофициально именуемого Нобелевским городком. В конце XIX-начале XX века здесь жили высококвалифицированные сотрудники завода «Людвиг Нобель» (впоследствии – «Русский дизель»).

Среди других промышленных объектов, которыми была так богата Выборгская сторона ещё с петровских времён, предприятие Нобеля отличалось масштабом.

– Масштабности проекта могли бы позавидовать и современные бизнесмены. Завод Нобеля выпускал оружие и оборудование для  заводов военного ведомства, а с 1870-х годов – преимущественно оборудование для нефтяной отрасли, в которой братьям Нобелям удалось занять лидирующие позиции, – рассказывает краевед, основатель экскурсионного бюро «Ленинградская симфония» Арина Данилова. – Нобели прекрасно понимали, что нужно делать ставку не только на модернизацию и оснащение заводов, но необходимо поддерживать кадры – инвестировать в создание благополучной среды для инженерно-технического состава и рабочих. 

public domain
public domain

Именно так на Выборгской стороне появился «город в городе»: квартал с домами для сотрудников, школа, народный дом, ставший культурным центром района и являвшийся, по сути, прообразом домов культуры советского периода.

– Подобную практику создания условий для своих сотрудников внедряли наиболее передовые и социально ответственные бизнесмены XIX-XX веков. Прекрасной особенностью такого «комплексного освоения территорий» своего времени был высокий класс построек: для создания рабочих кварталов приглашали виднейших архитекторов эпохи, – отмечает директор по продажам ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. – Фёдор Лидваль, Виктор Шретер, Роберт-Фридрих Мельцер… Они сформировали облик исторического квартала, в который мы не могли не влюбиться при выборе участка для строительства. По моему мнению, именно здесь – самая интересная и насыщенная локация Выборгского района.

Теперь ПСК выпала честь продолжить архитектурные традиции места, задав новый виток развития не только отдельному дому, но и всему району. В том числе – и благодаря выбору имени ЖК, которое возвращает на карту города знаковую личность эпохи.

ПСК
ПСК

– Людвиг Нобель был уважаем ещё и за то, что в полной мере разделял ценности социально ответственного бизнеса. Достойная оплата труда, служебные квартиры, собственная школа для детей сотрудников – всё это создавало, как бы сейчас сказали, коммьюнити работников, заинтересованных в работе на конкретную компанию. Неудивительно, что дети часто шли по стопам отцов, создавая целые поколения служащих завода Нобеля, – отмечает Сергей Мохнарь.

– Высокий профессионализм кадров, безусловно, стал одной из составляющих успеха нефтяных магнатов, сумевших вытеснить с рынка Российской империи даже серьезных конкурентов, – добавляет Арина Данилова. – Не стоит забывать о том, сколько Нобели сделали для России: создали первый в стране нефтеналивной флот, проложили первый нефтепровод, впервые стали транспортировать нефть в железнодорожных цистернах. К тому же, они удачно инвестировали средства в приобретение чертежей двигателя внутреннего сгорания, изобретённого инженером Дизелем, что дало возможность строить первые в мире теплоходы с дизельными двигателями, работающими на нефти.

Выбранное для фамильного дома имя дополняет ощущение преемственности, выражаемое в первую очередь через архитектуру проекта, выполненного в современном классическом стиле. Окончание строительства намечено на IV квартал 2020 года, а пока увидеть готовый проект можно на макетах в офисе продаж на Выборгской, 4, рядом с будущим домом.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

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