Госдума разрешила заковывать авиадебоширов в наручники. Пока в первом чтении

Государственная дума РФ в первом чтении 30 мая приняла законопроект, разрешающий лётным экипажам применять к пассажирам спецсредства. Опасно буйные могут провести весь полёт в наручниках.

Как сказано в пояснительной записке к документу, закон позволит членам экипажа своевременно реагировать на всплеск агрессии пассажиров, а не ждать, пока они попадут в «чёрный список». Право применять для усмирения все необходимые меры, в том числе принуждения, должно повысить безопасность полётов.

Перечень специальных средств сдерживания, которые могут появиться в арсенале бортпроводников, предлагается утвердить правительству. Автор законопроекта, член комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов (ЛДПР) в качестве примера привёл пластиковые наручники, которыми можно зафиксировать руки и ноги.

«Необходимо лишить авиадебоширов любой возможности причинить вред пассажирам, членам экипажа и самолету», – поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.





