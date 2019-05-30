В «Петербургтеплоэнерго» первые густовские назначения. Компанию возглавит бывший глава комитета по энергетике Владислав Петров

Экс-председатель комитета по энергетике Петербурга Владислав Петров будет назначен гендиректором «Петербургтеплоэнерго» (ПТЭ). Ранее бывший глава предприятия Сергей Густов стал руководителем «Газпром межрегионгаз», в которую входит ПТЭ.

Новость о грядущем назначении Петрова «Фонтанке» 30 мая подтвердили несколько источников. По их данным, смена руководства в компании может произойти уже в начале следующей недели. В пресс-службе предприятия комментировать эту информацию не стали.

Владислав Петров работал в строительных организациях, затем в ГУП «ТЭК СПб», а с 2003 года перешел в комитет по энергетике. В 2009 – 2011 годах возглавлял администрацию Красносельского района, а затем стал председателем комитета по энергетике Петербурга. Проработал он в этой должности недолго, уволившись осенью 2012 года. Произошло это на волне знаменитого «трубного дела». Контракты, которые тогда привели к возбуждению уголовных дел и перестановкам на энергетическом рынке, подписывались не при нем, а при его предшественнике — Олеге Тришкине. Петров тогда как раз работал в районе. Однако и в его доме прошли обыски; полиция сообщила об изъятых там 18 миллионах рублей, 100 тысячах долларов и 100 тысячах евро. Согласно СПАРК, сейчас Петров руководит компаниями «Нордэнерго», ООО «Топливная компания Мурино» и ООО «Топливная компания Северная».

Назначения в «Петербургтеплоэнерго» не являются неожиданностью. Компанию контролирует «Газпром теплоэнерго», а оно, в свою очередь, входит в группу «Газпром межрегионгаз». «Фонтанка» много писала о кадровых перестановках последнего времени в структурах «Газпрома». Одной из самых важных рокировок стал уход Кирилла Селезнева с должности главы «Газпром межрегионгаза» и приход на его место Сергея Густова. Между тем именно Густов с 2004 по 2015 год возглавлял «Петербургтеплоэнерго», после чего покинул компанию, а затем из ПТЭ со скандалом ушла и его команда. Компанию временно возглавил Андрей Машлыкин, а весной 2017-го директором был назначен Андрей Сухарев. По данным «Фонтанки», после грядущих перемен он останется в группе компаний. Сам он прокомментировать информацию о своем будущем отказался.





