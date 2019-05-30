Автобусы перестанут останавливаться у терминала Пулково из-за ПМЭФ

«Пассажиравтотранс» сообщил о корректировке схемы движения автобусов в аэропорту Пулково. Вмешался Петербургский международный экономический форум.

Как говорится в опубликованном 30 мая объявлении, в период с 3 по 9 июня посадка и высадка пассажиров автобусов № 39 и 39Э переносится от центрального пассажирского терминала к временной платформе, расположенной на автобусной парковке P10 с правой стороны от выхода из зоны прибытия аэропорта.

Кроме того, автобусы №13 и №13А в это время будут следовать по маршрутам без заезда в аэропорт Пулково-2.

Как писала «Фонтанка», в отелях Петербурга на эти даты забронированы лучшие номера, а для гостей зафрахтованы автомашины высшего класса, блестят палубы яхт, в угрожающей готовности находятся шоу-кумиры и эскорт-красавицы.





