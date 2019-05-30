«У вас ус отклеился». На Гагарина у водителя случился конфуз с двойными номерами

Очевидцы заметили машину с двойными номерами в Московском районе Петербурга утром 30 мая. Предполагаемый владелец не стремится платить налоги.

Кадр, на котором BMW демонстрирует сразу два регистрационных знака на крышке багажника, был опубликован в соцсетях. Очевидцы утверждают, что водитель ехал по проспекту Гагарина и свернул на автозаправку около половины одиннадцатого утра 30 мая.

По информации «Фонтанки», верхний номер зарегистрирован в Петербурге, он числится за Audi Q5. Машина около десяти лет принадлежит 52-летней местной жительнице, последний раз она на ней нарушала в апреле 2018 года. «Фонтанка» задала вопрос предполагаемой владелице о том, не приходили ли ей лишние штрафы в последнее время, но петербурженка предпочла промолчать.







Второй, нижний, номер на кадрах видно не целиком, однако нашему изданию удалось выяснить, что в Петербурге есть только одна BMW 320i с такими же буквами и цифрами на конце. Машина также принадлежит женщине, 49-летняя владелица периодически дает автомобиль и 48-летнему супругу. Мужчина последний раз нарушал ПДД в 2018-м, за год он получил только два штрафа. Однако вопросы к петербуржцу есть у судебных приставов – он не платит налоги и кредитный долг. Что касается супруги, то за последние пять лет нарушала она с десяток раз, долгов у нее нет. Машина принадлежит семье с 2009 года.

Дозвониться до предполагаемых нарушителей «Фонтанке» не удалось.