Рынок недоверия. Что тормозит цифровизацию петербургского ЖКХ

Любые попытки сделать ЖКХ «умным» не имеют смысла, пока система поставки, учета и начислений платы по ресурсам не станет абсолютно прозрачной. Пока же собственники, управляющие компании и ресурсники не доверяют друг другу, довольно сложно внедрить в отрасли единую цифровую систему, которая бы устраивала все стороны.

Владислав Лоншаков/Коммерсантъ

В апреле 2017 года стартовала городская программа «Умный Санкт-Петербург», в рамках которой есть и подпрограмма «Умное ЖКХ», пока по этому направлению разработана только дорожная карта. Как пояснили «Фонтанке» эксперты, заметно, что каждый игрок рынка преследует свои цели, выбирая технологии. Можно сказать, что в цифровизации основных процессов в ЖКХ заинтересованы далеко не все, и процесс тормозит.

Выделить ЖКХ в отдельное «умное» направление предложил в свое время Андрей Чибис, в бытность замминистра строительства и ЖКХ, – цифровизация отрасли входит в недавно утвержденный министерством стандарт «Умного города». При этом у частных УК, разработчиков технологий и городских властей отличаются представления о том, в чем эта цифровизация заключается.

Представители ответственных комитетов Смольного – по информатизации и связи и жилищного – на вопрос о цифровизации ЖКХ привели в пример технические средства на базе АПК «Безопасный город», например умные средства видеоаналитики. Подобные технологии изначально разрабатывают под конкретные задачи, так как универсальные решения чаще всего неэффективны. Перечислять эти задачи в жилкомитете не стали, сославшись на конфиденциальность.







Как пояснили «Фонтанке» в Смольном, оснастить городские дома автоматизированными счетчиками тепла, горячей и холодной воды со снятием показаний температуры и давления теплоноcителя планируют к 2024 году. К этому же сроку обещают внедрить и интеллектуальное видеонаблюдение с биометрической идентификацией, а еще раньше, к 2022 году, должны появиться системы автоматизированного мониторинга состояния конструкций зданий.

ПО и различные датчики установят на несущие и ограждающие конструкции аварийных и подлежащих расселению домов. ПО будет обрабатывать данные датчиков деформаций – линейного перемещения, влажности, а также от энкодеров, инклинометров, и направлять в «центры принятия решений». За показаниями можно будет наблюдать в реальном времени, также система сама сформирует отчеты в XMLи PDF, сообщит через SMS или по электронной почте, если заметит отклонения в конструкции или деформацию элементов здания.

В целом же как пример цифровизации назвали даже современные запорно-переговорные устройства – попросту домофоны.

Как рассказал «Фонтанке» заместитель главы жилищного комитета Валерий Сапожников, внедрить все эти новшества не получится без решения собрания собственников. К тому же далеко не все технологии, как светодиодные светильники или ИТП с погодным регулированием, нацелены только на экономию для жителей дома. По его словам, цифровые технологии охватывают и безопасность, и ускоренный обмен данными, и энергоэффективность, предупреждение вандализма и технических нарушений внутри дома и так далее.

Первые ласточки

Сегодня цифровизация ЖКХ – довольно разорванный процесс, и самая главная его часть – внедрение умного учета – пока находится на пилотной стадии. Опрошенные эксперты отметили, что всевозможные светодиодные лампы, датчики, энергосбережение, умный вывоз мусора и видеонаблюдение – лишь внешняя составляющая. А все связанное с ресурсами, содержанием и снабжением дома – это внутренняя часть, основа.

В начале года петербургский холдинг «Городские инновационные технологии» (ГИТ) совместно «Мегафоном» и его дочерними компаниями договорились внедрять систему «Цифровая управляющая компания» (ЦУК) в регионах. Пока АПК работает в пилотном режиме в Новгородской области, но в ближайшее время обещают ее и в Петербурге. Как пояснили в «Мегафоне», поставляющем ПО для системы, в Новгородской области решение пока работает в 100 квартирах под обслуживанием одной УК, охватить пилотным проектом планируют более 1500 квартир под управлением четырех УК. Великий Новгород – один из первых регионов, где в эксплуатацию запущен фрагмент сети NB-IoT для развития услуг на базе «Интернета вещей». Для пользователя ЦУК выглядит как приложение на смартфоне, а для УК это программное обеспечение. Как пояснили «Фонтанке» в ПАО ГИТ, система будет автоматически собирать и передавать данные со счётчиков на сервер УК, оповещать жильцов о событиях дома, позволит голосовать собственникам и оплачивать коммунальные услуги онлайн, следить за новостями своей УК, статистикой по потреблению воды и начислениями по своей квартире. Все это можно отследить через личный кабинет или приложение. Кроме того, через систему можно и получать услуги – от вызова сантехника и электрика до заказа уборки квартиры и даже химчистки ковров с вывозом,

– Это своего рода консьерж-служба, связанная с системами управления домом и сервисами для жителей, от снятия показаний до совершения покупок. Продукт опробуют и усовершенствуют на базе крупных управляющих компаний с жилищным фондом в 5 – 10 млн кв. м, – рассказал «Фонтанке» генеральный директор ПАО ГИТ Сергей Минко.

Как считают авторы разработки, основная проблема повышенных расходов на услуги ЖКХ – в непрозрачности расчетов и отсутствии контакта между УК и жильцами, и технологии могут устранить эту проблему. Стоимость готового решения будет зависеть от количества дополнительных сервисов, которыми УК захочет обеспечить жильцов. Обещают, что будет недорого. Сами же УК за счет этой технологии смогут сократить издержки, снизить дебиторскую задолженность по счетам, сэкономить на автоматизации ручных процессов.

Особый путь Петербурга

Как пояснил Роман Власов, сооснователь компании-разработчика «Элдис», в технологии которой ФРИИ не так давно инвестировал 15 миллионов, Петербург – лидер в деле цифровизации ЖКХ всей страны, и его особое положение в этом процессе обусловлено несколькими причинами.

Еще в 2014 году у тогдашнего вице-губернатора Албина была инициатива по созданию единого оператора коммерческого учета, не зависимого как от поставщиков, так и от потребителей, но она не получила развития. Тем не менее именно из Петербурга пошла цифровизация отрасли. Принятый в 2009 году 216-ФЗ регламентировал к 2012 году установить приборы учета, в Петербурге они были поставлены раньше других, и сейчас процесс пошел по второму кругу, так как эти приборы уже исчерпали срок эксплуатации. В итоге сегодня Петербург – самый «оприборенный» город страны. К тому же здесь сосредоточена экспертиза по технологиям, здесь работают все крупные производители счетчиков, которые так или иначе все равно начинают работать с «цифрой». Второе, по словам Власова, – в городе у трех основных поставщиков тепла получилось разработать определенный набор нормативно-правовых актов о коммерческом учете, которых нет нигде в России. У этих РСО самые сложные отчеты, которые должны сдавать потребители ресурсов. Для них это не очень удобно, но, с другой стороны, в этих отчетах исчерпывающе отражается все, и качество ресурса в том числе. Например, ТГК-1 одним из первых в стране стал принимать показания через портал, и эти унифицированные сложные формы удобны для загрузки их на сайт и получения своего счета-фактуры. Третья городская особенность – сложная историческая застройка со «сцепками», когда один узел учета на 3–5 домов. С современной точки зрения, это уже, мягко говоря, неправильно – у каждого объекта должен быть свой узел учета. И это тоже стимул для развития.

Но из-за того, что в Петербурге цифровизация ЖКХ началась раньше других, то и проблемы сюда пришли раньше.

В темноте – простор для махинаций

– В ЖКХ и процессов много, и игроков, – говорит Роман Власов. – Рынок ЖКХ – это рынок недоверия, когда все игроки подозревают друг друга в обмане. УК винят ресурсников в плохом качестве поставляемого ресурса или в несоответствии его объема выставленной цене, а те в ответ валят на управленцев и винят их в выведении счетчиков из строя, несвоевременной оплате. В целом без цифровизации отрасли нереально улучшить платежную дисциплину. Ели у вас нет единой платформы для отслеживания показаний счетчиков, начислений и оплаты, то всегда есть возможность манипуляций. Перед РСО можно сослаться на плохую собираемость, а жители при этом будут платить исправно, не понимая, рассчитались управленцы с ресурсниками или нет.

Единственным инструментом для отражения объективной картины должна стать единая цифровая платформа коммерческого учета. Ключевое слово – «единая» для всех. А то сегодня у каждого ресурсника она своя, и некоторые особо недоверчивые УК тоже развили свои системы учета. Привело это к тому, что в подвалах на одном узле учета стоят по два-три модема, откуда данные передаются сразу в несколько систем. И не факт, что данные у них будут сходиться.

Что касается существующих технологий и приложений для «умного» ЖКХ – от камер до датчиков, – то, по словам эксперта, без умного учета, то есть без достоверных первичных данных, все они превращаются в мартышкин труд.

– «Цифровая УК» – верхушка айсберга, так как только начинает внедряться, – говорит Власов. – Подобные решения пока разрешают доступ в систему ресурсникам, но только если захотят УК. А этот доступ должен быть у всех – РСО, УК и у старшего по дому. Сегодня же некоторые государственные ЖКС заинтересованы в подобных технологиях лишь с точки зрения контроля за РСО, а те, в свою очередь, вообще не мотивированы идти на контакт с управленцами на единой платформе.

Плюсы платформы коммерческого учета в том, что данные идут со счетчика напрямую. Автоматический биллинг позволяет жителям не заморачиваться со съемом показаний квартирных и контролем общедомовых счетчиков. Ресурсник тоже видит все показания и платежи, но некоторых управленцев это не устраивает. Для работы цифровой платформы нужна добрая воля всех трех сторон, а в условиях рынка недоверия велик риск изолировать одно из звеньев. Роман Власов подытожил: заинтересованных в прозрачности начислений на рынке крайне мало. Пока даже опробовать умные счетчики для оценки эффекта не получается – жители МКД не очень-то идут навстречу пилотным проектам и часто не пускают никого в квартиры. Возможно, некоторым собственникам просто выгоднее платить по нормативам. Хотя, как уточнил Власов, при наведении порядка в этой сфере тариф ниже не станет, а вот потребление ресурса может в итоге сократиться. Также он уточнил, что подобные цифровые решения никак не должны сказываться на издержках потребителей, а экономический эффект себе они обеспечивают за счет дополнительных сервисов.

Как рассказал «Фонтанке» директор РИЦ «СэйфНэт «Технопарк Санкт-Петербурга» Андрей Иванов, определенно «поумнеть» ЖКХ должно за счет автоматизированного учёта ресурсов и их оплаты. Но платформа для этого не должна быть единой, иначе это погубит конкуренцию производителей. Так что нужны общие правила и политика обмена данными между платформами, которые должны работать как единая информационная система. Эксперт выделил два фактора, тормозящих внедрение «умного учета» на общей цифровой платформе.

– Представьте себе дом с умным отоплением, которое адаптивно управляет температурой воздуха в квартире в зависимости от температуры на улице. Когда жильцы ушли на работу – температура падает и вовремя поднимается к их возвращению, – пояснил он. – Выигрывает конечный пользователь, так как платит за конкретные ресурсы теплоснабжения. Проигрывает сервисная компания, которая теряет прибыль, старательно отапливая наши квартиры в периоды, когда это уже особо и не нужно. То есть первый фактор – конфликт интересов потребителя и поставщика энергоресурса. Второй фактор – неорганизованность жильцов, которым нужно совместно инвестировать в «умное отопление», чтобы затем вернуть вложения и экономить за счёт оптимизации потребления. Проблему решила бы информационная система наподобие своеобразной социальной сети жильцов и сервисных компаний, где принимают решения и коллективно управляют, в том числе, и финансовыми фондами. Но здесь пока есть административный барьер – цифровые голосования не являются легитимными по закону, поэтому по-прежнему нужно собираться, составлять бумажные документы, выделять доверенных людей на сбор денег и так далее.

Как бы то ни было, эксперты считают процесс цифровизации неизбежным будущим. Хоть у него и есть вполне конкретный срок – 2022 год (плановый срок для дорожной карты по «умному ЖКХ»), скорость его наступления зависит от нормативных документов и банальной простоты доступа в квартиры. Пока же успешное движение в этом направлении есть только в электроэнергетике: со следующего года ресурсники за свой счет должны будут ставить умные электросчетчики с дистанционным обменом данными, соответствующие изменения в закон об энергетике приняли в ноябре прошлого года.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»