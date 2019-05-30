США прекратят сотрудничество с Россией при проведении космических пусков

Американское министерство обороны внесло Россию в список, состоящий из Китая, Северной Кореи, Судана, Ирана и Сирии. Услугами представителей этих государств нельзя будет пользоваться при осуществлении запусков американских космических аппаратов с 31 декабря 2022 года.

«Список зарубежных стран расширен за счет включения в него России <...> Новые ограничения действуют в отношении спутников и ракет-носителей. Ограничения не распространяются на запуски, которые запланированы до 31 декабря 2022 года», – сообщается 30 мая в дополнении к федеральному закону о закупках министерства обороны США.

Окончательный текст документа будет опубликован 31 мая в федеральном регистре, тогда дополнения вступят в силу.

Напомним, что США начали использовать более дешевое и эффективное российское оборудование для космических запусков после окончания холодной войны. В 2016 году после ухудшения отношений между Россией и Америкой некоторые сенаторы предложили отказаться от услуг российской стороны. Однако перейти на американское оборудование сразу не удалось, поэтому российское НПО «Энергомаш» даже вывели из-под санкций.





