Шестилетние двойняшки погибли в аварии после столкновения с фурой под Петербургом

Серьезное ДТП произошло днем 30 мая на трассе во Всеволожском районе Ленобласти. Погибли маленькие дети – двойняшки. Их мать осталась жива, но получила травмы.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 15:30 на 16-м километре автодороги Петербург – Морье, в районе поселка Углово. По предварительной информации, 45-летняя женщина на автомобиле Nissan Note двигалась по трассе со стороны поселка Рахья в направлении Петербурга и при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу, где столкнулась с фурой DAF с казахстанскими номерами.

В результате ДТП в «Ниссане» погибли два 6-летних мальчика. Судя по фото с места аварии, они находились в детских автокреслах на заднем сиденье. Их мать, находившаяся за рулем, получила травмы средней степени тяжести. Женщину доставили во всеволожскую ЦРБ.





