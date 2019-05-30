Унижение курсанта Михайловской академии стало уголовным делом. Через два года прошлое догнало лучшего спринтера

Стрельба из тапки и публичное признание в принадлежности к роду грызунов сочтены преступлением против военной службы. В издевательстве над сослуживцем заподозрена гордость Михайловской академии.

Об итогах доследственной проверки Военное следственное управление СК России по ЗВО сообщило «Фонтанке» 30 мая. Не прописанные уставом отношения курсантов Михайловской военной артиллерийской академии стали известны благодаря апрельской публикации в СМИ. Размещённое в Сети видео задокументировало унижение военнослужащего. В одном из роликов артиллерист имитирует стрельбу, вместо оружия — резиновый шлёпанец. На камеру он признается в том, что неловко быть крысой. Во втором ролике одетому в каску курсанту стреляют в голову. Были и фото. Они намекали, что за кадром осталось более тяжкое — в опубликованном на теле третьекурсника трудно отыскать живое место.

В первые часы после публикации было установлено, что речь идёт о событиях двухлетней давности. Доследственная проверка конкретизировала время и место — февраль 2017-го, спальное расположение 3-го (артиллерийского) факультета. Уголовное дело возбуждено в отношении Андрея Михайлова и Никиты Калашникова. Поводом для насилия, как считает следствие, стала напраслина в хищении банковской карты. Роль Михайлова, в числе прочего, заключалась в съемке на мобильный телефон.

Обоих курсантов отчислили из академии в декабре того же года. Официальная причина – собственное желание. При этом ещё в апреле 2017-го у руководства вуза были основания ценить Андрея Михайлова. В зимнем сезоне Студенческой гребной лиги России артиллеристы обошли спортсменов из Можайки, а Михайлова отдельно наградили как лучшего спринтера. По данным «Фонтанки», Никита Калашников тоже неплохо грёб.







Обвинение в неуставных взаимоотношениях бывшим курсантам не предъявлено. Известно, что оба они прибыли в Петербург для дачи показаний. Михайлова вызвали из Подмосковья. Калашникова прошлое настигло в Бурятии.