Друзь извинился за скандал с «подкупной игрой» и остался вице-президентом в «Что? Где? Когда?»

Магистр Александр Друзь извинился перед коллегами по «Что? Где? Когда?» за скандал с «договорной игрой» на Первом канале. Правление Международной ассоции клубов (МАК) решило оставить его вице-президентом организации, расформировав возглавляемую Друзем комиссию по этике.

Как сообщает сайт организации, в «Что? Где? Когда?» рассмотрели обращение редактора программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера — после того, как Александр Друзь якобы предложил ему часть выигрыша за согласованные вопросы. Проголосовав, «знатоки» решили не отстранять петербуржца от должности вице-президента организации. Вместе с тем прекращает свою деятельность возглавляемая им комиссия по этике — ее функции переходят к дисциплинарной комиссии.

В «Что? Где? Когда?» сочли, что скандал вокруг «Кто хочет стать миллионером?» не имеет отношения к деятельности МАК. Хотя и признали, что «действия Ильи Бера и Александра Друзя... нанесли ущерб репутации» клубов».

Сам Александр Друзь принес извинения коллегам на заседании правления: «Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред».







Напомним, 12 февраля текущего года Илья Бер опубликовал в «Живом журнале» подробный рассказ о том, как осенью 2018-го Александр Друзь якобы предложил ему треть выигрыша, который составляет 3 миллиона рублей, в обмен на вопросы, которые прозвучат в передаче «Кто хочет стать миллионером?» с его участием. Доказательством служили четыре аудиозаписи с расшифровками.

На следующий день «знаток» представил свою версию событий, согласно которой это ему предложили сделку. В результате оба были отстранены от работы в телепередачах.