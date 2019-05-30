ФНС арестовала счета компании Германа Стерлигова. «Православный бизнес» не платил налоги

Бизнес Германа Стерлигова, прославившегося гомофобными взглядами и православными магазинами (в том числе в Петербурге), привлек внимание налоговой. Счета его компании арестованы.

Как пишет 30 мая Lenta.ru, основная компания бизнесмена «Стерлинг Групп» оказалась финансово парализована, так как ее расчетные счета арестованы ФНС из-за задолженности по налогам и сборам, включая пени, которые были наложены в период с марта по май 2019 года.

Последнее решение территориального отделения ФНС датировано 19 мая, когда было заморожено около миллиона рублей на счету. Всего же, по данным издания, у предпринимателя заморозили 1,91 млн рублей.

Самый одиозный российский предприниматель, обещавший накормить жителей Северной столицы православным фастфудом «за бешеные деньги» и продававший хлеб стоимостью 1650 рублей, в прошлом году покинул рынок Петербурга — закрыл партнерские магазины «Хлеб и соль», обвинив франчайзи в фальсификации и желании продавать втридорога «колбасу из магазина».





