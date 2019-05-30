В Александринке пройдёт благотворительный гала-концерт звёзд оперы и балета

В Александринском театре в четвёртый раз пройдёт благотворительный концерт в поддержку детей и молодых людей с тяжёлой инвалидностью – подопечных Благотворительной организации «Перспективы».

На сцену выйдут Фарух Рузиматов, Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов, Виктория Терёшкина, Екатерина Кондаурова, Игорь Колб, Дарья Павленко, Олеся Новикова, Леонид Сарафанов и многие другие именитые артисты.

Средства, которые будут собраны от продажи билетов, направят на поддержку работы арт-студии «Перспектив» в психоневрологическом интернате №3 в Петергофе. Она была создана в 2001 году и с момента создания ведёт активную художественную и выставочную деятельность. Её коллекция насчитывает более 3000 произведений широкого жанрового спектра — от абстрактной живописи до диджитал-арта. На данный момент занятия студии посещает более 50 человек в неделю. Многие художники уже известны в России и за рубежом.

В благотворительной организации отмечают, что многие из участников нынешнего гала-концерта из года в год бескорыстно поддерживают эту инициативу. На собранные от концертов средства удалось построить один из первых в России домов сопровождаемого проживания в деревне Раздолье, поддержать работу знаменитой арт-студии и оплатить занятия специалистов с детьми, живущими в детском доме-интернате №4 в Павловсе.