Московский СК зачищает свои ряды от коррупции. Двое высокопоставленных следователей задержаны

Главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и его подчинённого заподозрили во взяточничестве. По версии следствия, на троих с адвокатом они разделили миллион.

Как сообщили в СКР, адвоката адвокатской палаты республики Крым и двух следователей коллеги последних совместно с сотрудниками УФСБ задержали 30 мая. Всем троим вменяют получение крупной взятки группой лиц по предварительному сговору (часть 5 статьи 290 УК).

За вознаграждение фигуранты якобы обещали вернуть попавшему под уголовное преследование изъятое при обыске. Десять дней назад юристу передали миллион рублей, деньги разделили на всех. Обвинение задержанным ещё не предъявлено, следствие ищет других возможных участников коррупционной схемы.

Как сказано на сайте ведомства, Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР руководит Дмитрий Коровин, его заместителем указан Александр Задорин.





