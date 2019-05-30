Ванчугов, на выход. Первого из братьев экс-депутата Госдумы, обвиняемых в хищении денег дольщиков, выпустили на свободу

В Петербурге воздух свободы глотнул первый из братьев Ванчуговых, обвиняемых в хищениях 1,2 млрд рублей у дольщиков ГК «Город». Суд отказался продлевать домашний арест Руслану.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 мая, с ходатайством о продлении меры Руслану Ванчугову обратился следователь.

«Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства», – уточнили в пресс-службе.

Бывший совладелец ГК «Город» Руслан Ванчугов обвиняется в двух эпизодах особо крупного мошенничества, пяти эпизодах растраты и незаконном образовании юрлица. Второй Ванчугов, Максим, оставлен под домашним арестом до 2 сентября 2019 года. В СИЗО он провел с октября 2015 года по февраль этого.







Обвиняемые являются братьями бывшего депутата Госдумы Романа Ванчугова. От полиции они сутки укрывались в депутатской приемной на Васильевском острове.

Следствие вело ГУ МВД Петербурга и области. Уголовное дело распухло до 850 томов, фигуранты знакомятся с материалами.

По мнению следствия, свои квартиры по вине Ванчуговых не получили дольщики жилкомплексов «Морская звезда», «Ленинский парк» и «Прибалтийский».