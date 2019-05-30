Имена жертв домашнего насилия «увековечили» на телах участниц Femen. 60 обнаженных женщин собрались у Лувра

60 участниц женского движения Femen, известного своими провокационными акциями, вышли к заданию дворца Пале-Рояль в Париже с написанными на телах именами погибших от домашнего насилия француженок за последний год.

«Эти эпитафии, написанные черным на торсах, 60 женщинам, требующим справедливости. <...> Сегодня Femen создает свой пантеон из женщин под открытым небом, национальный некрополь <...> и провозглашает: «Женщин убивают, страна безразлична», – так 30 мая смысл акции ее участницы описали в Instagram.







Движение напомнило властям Франции, что государство несет ответственность за смерти от домашнего насилия.

Акция привлекла внимание прохожих, так как проходила в центре французской столицы.

Femen — официально незарегистрированное движение женщин, известное эпатажными акциями. Как правило, для привлечения внимания на различных общественных мероприятиях активистки используют свое обнаженное тело. Действует с 2008 года. Первые акции проводились преимущественно в Киеве, с 2012-го группа перенесла активность в европейские страны. В частности, в 2017-м активистки разделись перед Петром Порошенко, 2018-м они набросились на президента Чехии Милоша Земана, а также устроили акцию против Дональда Трампа. Основателями движения считаются Анна Гуцол, Александра Шевченко и Инна Шевченко.