В ГКУ «Парк Екатерингоф» пришли силовики. Их интересует неисполненный контракт на капремонт парка за 80 млн

С утра 30 мая сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят оперативные мероприятия в Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Парк культуры и отдыха "Екатерингоф"». Пришли и к подрядчику, который проводит капитальный ремонт парка.

По информации «Фонтанки», уголовное дело не возбуждено, идут выемки документов.

В самом учреждении переадресовали все вопросы комитету по благоустройству; в пресс-службе комитета лишь заявили, что оказывают правоохранительным органам все необходимое содействие. Предмет их интереса, по данным нашего издания, — контракт на капитальный ремонт парка «Екатерингоф», который ГКУ заключило летом 2018 года с ООО «Рос-Сервис». Компания должна была привести в порядок здание администрации, двухэтажную кирпичную эстраду, мастерские, навес на теннисном корте, душевые. Речь шла о фасадах, фундаментах, кровлях, инженерных сетях и прочем имуществе.

Стоимость превысила 80 млн рублей, предполагалось, что подрядчик закончит работы к декабрю 2018 года. Между тем, по данным сайта госзакупок, из 82,5 млн на данный момент выплачен 71 млн, контракт все еще в статусе исполнения.







Собственник компании «Рос-Сервис» — Константин Худолей, бывший совладелец компании «Петрохолод Пищевые технологии». По итогам 2017 года ее выручка составила 400 млн рублей, прибыль — 4 млн, среди подрядчиков значится также Фонд капремонта. В центральном офисе компании оперативные мероприятия не прокомментировали, сославшись на отсутствие руководства.