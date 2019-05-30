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Строительство
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30.05.2019 16:16
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Ипотека для военнослужащих в ЖК «Новое Купчино»

Ипотека для военнослужащих в ЖК «Новое Купчино»

АО «Строительный трест»

В мае Сбербанк России начал предоставлять кредиты на покупку квартир в первом этапе жилого комплекса «Новое Купчино» по программе «Военная ипотека».

Процентная ставка зафиксирована на уровне от 9,5% годовых, сумма кредита от 300 тыс. рублей до 2 млн 502 тыс. рублей, а максимальный срок ипотечного займа – 20 лет (при этом срок возврата кредита не должен превышать предельный срок, на который предоставляется Целевой жилищный заем). Первоначальный взнос – от 15%.

Военная ипотека – это накопительно-ипотечная система обеспечения жильем военнослужащих России, которая действует в России уже более 10 лет. Программой может воспользоваться военнослужащий в возрасте от 21 до 45 лет, который является участником накопительно-ипотечной системы (НИС). При этом, чем моложе заемщик, тем больше времени предоставляется для погашения кредита.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru.

Жилой комплекс комфорт-класса «Новое Купчино» возводится на пересечении Малой Бухарестской улицы и Дунайского проспекта в шаговой доступности от парков Интернационалистов и Героев-Пожарных. В настоящий момент продажи открыты в двух строящихся очередях, рассчитанных на 1 312 квартир. Стоимость квадратного метра – от 100 000 рублей. Также на участке, прилегающем к территории застройки, запланировано возведение детского сада на 310 малышей.

Расположение комплекса отличает развитая транспортная и социальная инфраструктура. В непосредственной близости от ЖК «Новое Купчино» располагается пять детских садов и три школы.

В 2019 году «Новое Купчино» является участником конкурсов Urban Awards и «Доверие потребителя» в номинациях «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса в Санкт-Петербурге».

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

 

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