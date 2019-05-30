Госдума ввела штрафы до 30 тысяч рублей за распространение иностранных СМИ без разрешения

В третьем, окончательном чтении Госдума ввела в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за распространение на территории России без разрешения продукции зарубежных периодических печатных изданий. Выдавать такое разрешение должен Роскомнадзор. Об этом сообщает 30 мая сайт нижней палаты Федерального собрания.

Штраф для граждан составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для юридических – от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Кроме того, во всех случаях распространяемая продукция будет конфискована.

Ранее старший юрист «Максима лигал» Сергей Бакешин в комментарии «Фонтанке» выразил опасение, что новые правила могут стать серьёзной проблемой для тех, кто выписывает иностранную печать или привозит её с собой из заграничных поездок.

«Это не про дарение одного экземпляра иностранного научного журнала другу, а про массовое распространение — подписка, бесплатная раздача, распространение через стойки в торговых точках или бесплатное «раскидывание» по почтовым ящикам, – поясняла, в свою очередь, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. – Риск для физических лиц, если их наймут раздавать или доставлять такие печатные издания. Риск юридических лиц — печать в РФ части тиража или привоз его для распространения в России без соблюдения разрешительного порядка».

В первом чтении штрафы за «распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения» были приняты в начале апреля 2019 года.





