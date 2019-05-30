Выходные в Финляндии 1-2 июня: Ленни Кравитц, Италия и самолёты

В этот уик-энд бонусом к Финляндии идут Италия и Аргентина. В Хельсинки зажигает Ленни Кравитц, а в Тампере встречают лето с пони и мороженым.

Live Nation

Выходные в Финляндии будут солнечными, небольшие дожди возможны в восточной части страны. На юге страны воздух прогреется до +18, в центральных регионах ожидается +13 градусов Цельсия.

В субботу 1 июня на «Хартвал-арене» в Хельсинки выступит американский певец, автор песен и мультиинструменталист Ленни Кравитц. Концерт пройдет в рамках мирового тура, приуроченного к выходу одиннадцатого альбома музыканта Raise Vibration. Билеты стоят от 59 евро. О других концертах 2019 года.

1 и 2 июня на территории бывшей скотобойни «Теурастамо» пройдет фестиваль «Маленькая Италия». Посетителей ждет итальянский кофе, блюда итальянской кухни, в том числе, от лучших столичных ресторанов, перформансы, выступления музыкантов и танцы. Вход свободный в субботу с 12 до 22 часов, в воскресенье – с 10 до 20.







Ретро-трамвай уже открыл свой летний сезон поездок по Хельсинки. Он отправляется по субботам и воскресеньям от памятника Хавис Аманда каждые полчаса, с 10 до 17 часов. Путешествие в вагонах, созданных в начале 20 века, длится 15-20 минут. Маршрут можно посмотреть на карте. Билет стоит 6 евро.

В Иматре в первый день лета устроят Шоу порогов (Imatrankoskentie, 3). Пуск воды в музыкальном сопровождении начнется в 18:00. После того, как в 1920-х годах на порогах Иматранкоски была построена дамба и ГЭС, водопадом можно полюбоваться лишь несколько раз в году, во время шоу.

Музей Авиации Карелии в Лаппеенранте 2 июня с 10:00 до 15:00 устраивает День открытых дверей. В основной его экспозиции можно увидеть истребители ВВС Финляндии.

В Тампере в этот уик-энд проходит фольклорный фестиваль, посвященный культуре Аргентины. В субботу можно побывать на концертах аргентинской народной музыки и танго, а в воскресенье – потанцевать на милонге. Билеты на мероприятия стоят от 10 до 20 евро.

На «Конюшенном дворе» в Тампере будут встречать лето 2 июня. Праздновать будут с 11 до 17 часов, с живой музыкой, детской развлекательной программой, батутами, пони и мороженым. Не обойдется и без ярмарки рукоделия.

Международная ярмарка, гастролирующая в летние месяцы по городам Финляндии, в эти выходные окажется в местечке Керава, расположенном в 30 км от Хельсинки. Ны рынке будут торговать сырами, колбасами, овощами и фруктами, кондитерскими изделями, а также сувенирами и товарами ручной работы из 32 стран. За «санкционкой» приходить с 10 часов до 20 в субботу и до 18 в воскресенье.

А в Оулу до середины июня гостит крупнейший в Финляндии передвижной парк аттракционов Suomen Tivoli. В выходные гостей ждут с 11 до 21 часа. Всего в луна-парке насчитывается 14 аттракционов для детей и 13 – для посетителей постарше. Билет на весь день стоит 33 евро, а одна поездка на аттракционе обойдется взрослому в 5 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»