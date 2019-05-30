Следком счел причастным к гибели виндсерфера под винтом «Метеора» сотрудников спортшколы. Возбуждено уголовное дело

Должностные лица спортивной школы по парусным видам спорта «Крестовский остров» плохо исполняли свои обязанности, считают в Следственном комитете. И это привело к трагедии в Финском заливе, где под скоростной катер попал виндсерфер.

О возбуждении уголовного дела 30 мая сообщает СК РФ. В ведомстве уточняют, что с момента гибели 18-летнего Артема Акимова под скоростным теплоходом «Метеор» в Петровском фарватере следователи успели поговорить с капитаном, пассажирами, командой судна, руководством спортшколы и очевидцами. В результате в действиях сотрудников «Крестовского острова» усмотрели халатность (293-я статья УК РФ). Подозреваемых в деле пока нет.

Спортсмен погиб во время тренировки 27 мая. До момента столкновения с «Метеором» фарватер он пересек дважды, двигаясь под парусом на виндсерфе по запрещенному маршруту. Как писала «Фонтанка», тренироваться профессиональным спортсменам в Петербурге, по сути, больше негде.





