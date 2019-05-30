Как поколение Y выбирает и покупает квартиры

Людей, родившихся после 1981 года, называют миллениалами или поколением Y. Они отлично разбираются в цифровых технологиях, доверяют социальным сетям и активно пользуются различными онлайн-сервисами. Миллениалы изменили рынок, в том числе и процесс покупки жилья. Что именно произошло, рассказывает «Петербургская Недвижимость».

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Покупатель квартиры стал моложе

По данным «Петербургской Недвижимости», доля покупателей от 25 до 35 лет составляет уже 27%, и их число постоянно растет. Кроме того, благодаря доступности ипотеки миллениалы все чаще пользуются жилищными кредитами. Новые реалии бросают бизнесу вызов: чтобы соответствовать запросам поколения Y, компании развивают и внедряют современные сервисы.

– Молодые покупатели, представители поколения Y, в отличие от других категорий клиентов, не занимаются накоплением средств, а заработанные деньги тратят на получение эмоций и новых впечатлений, – комментирует руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. – Будущую недвижимость такие клиенты часто приобретают с использованием ипотечных средств, а оценивают с точки зрения удобства расположения, чтобы быть максимально мобильными. Большинство из них приобретают квартиру в ипотеку с ежемесячным платежом, не превышающим сумму, которую необходимо платить за аренду аналогичного жилья.

Миллениалы совершают большую часть покупок через интернет. Более 52% из них изучают страницы брендов в Facebook, ВКонтакте и Instagram до обращения в компанию, охотно задают вопросы через чат и предпочитают совершать операции онлайн.

Появились онлайн-сервисы для покупки квартиры

Современные технологии позволяют не выходя из дома выполнить действия, направленные на покупку квартиры и оформление ипотеки. Например, в личном кабинете на сайте «Петербургской Недвижимости» можно просматривать планировки и отслеживать актуальные цены. Теперь выбрать квартиру в интернете так же просто, как пару обуви или букет цветов.

Процесс подачи заявки на ипотеку тоже стал проще: сейчас покупатели могут через интернет отправить документы сразу в несколько банков. Так, в личном кабинете «Петербургской Недвижимости» уже можно заполнить и отправить заявку на ипотеку: она соответствует требованиям большинства банков, поэтому подавать новую каждый раз не придется. Такая система дает возможность выбирать сразу из нескольких предложений и экономит время.

Заявка, поданная онлайн, проходит первичную верификацию в «Петербургской Недвижимости», далее специалисты по ипотечному кредитованию компании направляют ее в банки, а клиент отслеживает свой статус в режиме реального времени.

– Мы стремимся уйти от бумажных носителей и сделать процесс подачи заявки на ипотеку и бронирования квартиры простым и удобным для клиента, – говорит руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Петербургская Недвижимость» Юлия Мошкова. – Для этого мы развиваем интернет-сервисы.

Новые привычки покупателей и современные технологии меняют даже такой консервативный рынок, как рынок недвижимости. Онлайн-сервисы позволяют экономить силы и время: клиентам, в большинстве случаев, не нужно посещать банки и заполнять анкеты от руки – это можно сделать за компьютером и не выходя из дома. При этом покупатели всегда могут получить живую поддержку и консультацию экспертов компании, а сделки по-прежнему проверяются специалистами и юристами.

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