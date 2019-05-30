220 торговцев покинули прилавки. Трудовые мигранты с петербургских рынков перекочевали в суды

Петербургские суды рассмотрят административные дела в отношении 220 трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Приезжим вменяют нарушения правил въезда или пребывания на территории России.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов города 30 мая, рассмотрение дел началось сегодня. Самая большая нагрузка легла на Фрунзенский суд, куда поступило 54 материала, 35 дел отправили в Смольнинский суд. Также 80 материалов поступило в Невский суд, но все они были возвращены для устранения нарушений. В процессе также задействованы Колпинский, Калининский, Красногвардейский, Ленинский и Петроградский суды. В пресс-службе отметили, что суды работают в штатном режиме и никаких пробок наплыв документов по мигрантам не создаст.

Накануне в Северной столице началась самая масштабная облава за последнее десятилетие. Формальная задача – проверить все места наибольшей концентрации выходцев с Кавказа и Средней Азии. Фактическая – склонить представителей диаспор к конструктивным переговорам после драки в Купчино, где сошлись в драке уроженцы Узбекистана и россияне с Северного Кавказа. В частности, полицейские наведались на рынок на улице Салова, наутро разбирательства с торговцами продолжили чиновники из Смольного.





