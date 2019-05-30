«Пьяное» ДТП с жертвами как умышленное убийство. Госдума ужесточила наказание для нетрезвых водителей

Закон о более суровом наказании для водителей, устроивших в нетрезвом состоянии аварию с жертвами, прошёл третье, заключительное чтение в Госдуме. Об этом 30 мая сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новым правилам, в случае причинения тяжкого вреда здоровью водитель может получить до 7 лет лишения свободы. Сейчас наказание не превышает 4 года. Если пострадавший погибает, то ответственность составит от 5 до 12 лет, тогда как по действующим нормам верхняя планка – 7 лет.

При двух и более погибших посадить виновного могут на 15 лет. Это на 6 лет больше, чем сейчас предусмотрено законом.

Фактически ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения приравнивают к умышленному убийству. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал такое решение справедливым, поскольку «если сел пьяным за руль, значит имел умысел».







Кроме того, закон ужесточает наказание за аналогичные преступления на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Документ разработали депутаты всех четырех политических фракций совместно с Советом Федерации.

Побег с места аварии также не поможет избежать ответственности. В апреле принят закон, ужесточающий наказание для скрывшихся после ДТП водителей. www.fontanka.ru/2019/04/24/036/