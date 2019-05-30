ЖК Nobelius на Выборгской стороне: новый виток истории от ПСК

В ближайшие 5-10 лет Выборгская сторона может стать локацией престижного жилья. Сейчас мы видим первую волну новых проектов. Девелоперам важно не только развить локацию, но и сохранить преемственность.

ПСК

Энергетику места возрождает фамильный дом Nobelius от ГК «ПСК». Жилой комплекс строится в Нобелевском городке – историческом квартале для высококвалифицированных служащих завода Людвига Нобеля (позже – «Русский Дизель»).

Сам квартал состоял из домов для семей служащих завода, выполненных в нескольких архитектурных стилях: от модерна до неорусского. Индустриальное прошлое района прослеживается через бывшее здание завода «Людвиг Нобель». И, наконец, в пешей доступности от ЖК Nobelius два особняка, принадлежавших семейству Нобелей.

Первый – на Пироговской набережной, 19 за авторством шведского архитектора Карла Андерсона. Дом использовался не только для личных нужд семьи, но и служил правлением Товарищества нефтяного производства братьев Нобелей. Второй – на Лесном проспекте, 21. Дом построен по проекту архитекторов Роберта-Фридриха Мельцера и Фёдора Лидваля, принадлежал Эммануэлю Нобелю, сыну Людвига Нобеля.

– Причудливый симбиоз из жилых кварталов, промышленных зданий и дорогих особняков – это наследие XIX-XX веков, которое, вероятно, сохранится и в нашем веке, с поправкой на то, что место особняков займут комплексы бизнес-класса, – говорит директор по продажам ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. – Редевелопмент, безусловно, будет менять облик города, но все промышленные предприятия не исчезнут – хотя бы потому, что часть из них стали памятниками культуры. Разнообразие окружения предполагает максимально корректное проектирование проектов. Развивая локацию, нужно помнить про оригинальную застройку.

ПСК

В проекте Nobelius внимание сосредоточено как на архитектурных особенностях, так и дизайне интерьеров. В качестве стиля для будущего дома выбрана современная классика: никаких экспериментов и «стекляшек», только северная строгость и петербуржский колорит. Внутренние холлы будут оформлены в стиле классической английской плитки с правильным геометрическим рисунком, а центром притяжения станет камин – подобный тому, что отапливали особняки Нобелей. Духом эпохи будет отмечен каждый этаж: дверные молотки возвратят утраченный звук стука в благородный массив дерева.

Помимо архитектуры, расположение ЖК играет определяющую роль для «новой волны» покупателей недвижимости бизнес-класса. Ключевую роль играет цена – в центральных районах города стоимость земли определяет высокую цену квадратного метра. Новые локации, среди которых часть Выборгского района, обеспечивают близость к деловым и светским местам Петербурга и позволяют девелоперам оптимизировать ценообразование.

ПСК

В IV квартале 2020 года ЖК Nobelius будет сдан в эксплуатацию. Узнать о стоимости квартир, планировках и вариантах покупки можно в офисе продаж на объекте на Выборгской, 4.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/