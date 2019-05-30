ВЦИОМ объяснил падение рейтинга доверия Путину. Все дело в методике

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров вступился за исследователей, которые зафиксировали снижение рейтинга доверия Владимиру Путину, объяснив случившееся задаваемым вопросом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотят получить разъяснения того, как может падать показатель доверия лидеру страны, но при этом идти вверх электоральный рейтинг.

«Если говорить о доверии, то это так называемый открытый вопрос — он не про Владимира Путина конкретно: назовите, пожалуйста, четыре-пять российских политиков, кому вы больше всего доверяете? При такой методике, когда никакого списка не предлагается, большинство респондентов обычно затрудняются с ответом», – рассказал 30 мая в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» Федоров.

По его словам, при таком подходе люди вспоминают всего несколько политиков, чем, конечно, доверие не ограничивается. Федоров предложил ввести новый вопрос для исследований: вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину? «Заранее могу вам сказать, что там оценки доверия президенту гораздо выше и каких-то серьезных расхождений с уровнем одобрения деятельности главы государства там нет», – заверил глава ВЦИОМ.

При этом Федоров подчеркнул, что работу Путина на посту президента одобряют 65%, хотя в январе этот показатель был на уроне 62%. «Так что рост есть», – резюмировал глава ЦВИОМ.







Напомним, что 24 мая Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса, согласно которому Владимир Путин занял первое место в рейтинге доверия. Однако его показатель в 31,7% — это худший результат за 13 лет. Глава ВЦИОМ ранее объяснил результаты тем, что россияне не верят, что начнут жить лучше. 30 мая пресс-секретарь Дмитрий Песков задался вопросом: «Как может, например, падать доверие, но растет электоральный рейтинг?»