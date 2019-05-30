Uber отказывается возить невежливых пассажиров

Пассажиры, чей рейтинг «значительно ниже среднего», могут потерять доступ к сервисам такси Uber. Ранее компания больше обращала внимание на рейтинги своих водителей, но теперь настала очередь пассажиров.

Годами водители Uber вынуждены были терпеть выходки пассажиров, зная, что если клиент будет недоволен, то водитель может потерять работу, но теперь эти дни прошли, пишет The Verge. Uber официально объявил, что будет закрывать доступ к своим приложениям, через которые клиенты заказывают поездки, для тех, кто вел себя в такси неподобающим образом.

Все, кто когда-либо пользовался услугами сервиса Uber, знают, что пассажиры могут выставлять оценки водителям и этот рейтинг учитывается компанией. Низкий рейтинг водителя (по некоторым сведениям, ниже 4,6 по десятибалльной шкале) мог привести к дезактивации водительского аккаунта и, соответственно, прекращению сотрудничества с Uber.

Компания всегда больше обращала внимание на поведение своих водителей, чем пассажиров, исходя из древнего принципа «клиент всегда прав». По правде, водители Uber и в самом деле часто вызывали нарекания, претензии к ним варьировались от простого незнания маршрутов до грубости и даже агрессии. Теперь агрегатор более тщательно относится к тестированию своих водителей и даже включил в последнюю версию своего приложения специальный пункт, гарантирующий пассажиру, что его водитель прошел проверку службы безопастности.







Менее известно то, что и водители могут выставлять рейтинг пассажирам, чтобы при следующем заказе компания знала, с кем имеет дело. Правда, этот «пассажирский» рейтинг фактически не учитывался и не влиял ни на что.

С 2017 года система выставления оценок пассажирам позволяет водителям анонимно оставлять комментарий, обосновывающий оценку. Водителю предлагают выбрать из списка причин, таких как «долгое время ожидания», «незаявленное количество пассажиров», «нетерпеливость», «отношение к водителю», «неожиданное изменение маршрута» и «другое». Если пассажиру в течение месяца дважды выставляется один и тот же «тег», то он при следующем открытии приложения на смартфоне получит уведомление о том, что такое поведение может повлиять на его рейтинг.

Uber также не делает секрета из списка действий, которые приводят к немедленному прекращению обслуживания. Этот список логичен: не мусорить в машине, не оскорблять и не применять физической силы против своего водителя и уж точно не пытаться заняться с ним сексом.

И вот теперь пассажирам, чей рейтинг будет ниже среднего, компания для начала направит предупреждение с указанием причин, по которым им были выставлены низкие оценки, и то, как он может эти оценки исправить. Чаще всего эти причины включают оставленный в машине мусор, грубость по отношению к водителю и требования «ехать побыстрее» там, где есть ограничение скорости.

Если клиент не отреагирует на предупреждения должным образом, то доступ к сервису будет прекращен. Таким образом водителей и пассажиров Uber наконец-то уравняли в правах. Клиент, конечно, всегда прав, но только если ведет себя прилично.