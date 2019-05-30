В ДТП со «скорой» на перекрестке Большевиков и Крыленко пострадали два фельдшера

Стали известны подробности аварии с участием автомобиля скорой помощи, произошедшей утром 30 мая в Невском районе Петербурга. В ДТП пострадали медики.

Как рассказали «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:55 29-летний водитель автомобиля Hyundai столкнулся с автомобилем Ford скорой медицинской помощи. Очевидцы ранее сообщали, что водитель легковушки не пропустил скорую.

В результате аварии в машине скорой помощи пострадали два фельдшера – женщины 26 и 22 лет. Обе получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП в ГИБДД ведется проверка.





