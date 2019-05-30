«Если бы вы про Халхин-Гол спросили, я бы рассказал». Экс-глава ЦИК Чуров отказался комментировать прецедент по легализации электронного голосования

Бывший глава Центральной избирательной комиссии РФ (занимал должность в 2007 – 2016 годах) Владимир Чуров категорически отказался комментировать законодательную новеллу – введение практики электронного голосования.

«Я этими вещами теперь уже не занимаюсь… И я сейчас на госслужбе (Чуров является послом по особым поручениям МИД РФ. – Прим. ред.). Общение с журналистами у меня возможно только через Захарову Марию Владимировну (официальный представитель МИД РФ. – Прим. ред.). Могу говорить только на военно-историческую тематику. Если бы вы про Халхин-Гол спросили, я бы рассказал. Пожалуйста! И повод скоро будет — 80-летие (военные столкновения России и Японии на территории Монголии в 1939 году. – Прим. ред.). А про электронное голосование не могу. Я к выборам в Российской Федерации никакого отношения не имею четвёртый год», – сказал 30 мая Владимир Чуров «Фонтанке».

Накануне, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые в российской истории легализует механизм электронного голосования на парламентских выборах. Эксперимент по электронному дистанционному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва пройдёт 8 сентября 2019 года.

Через два дня после парламентских выборов в декабре 2011 года тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Чурова «волшебником».







«Вы же волшебник почти. Вас так некоторые лидеры партий называют», – сказал Медведев Чурову, чей прогноз по итогам голосования оказался точнее, чем у социологических служб. На это глава ЦИК ответил, что он ещё не волшебник, а только учится.

Выборы 2011 года сопровождали массовые протесты россиян, которые заявляли о масштабных фальсификациях итогов голосования и нарушениях во время проведения плебисцита.

Отметим, что Владимир Чуров — не единственный бывший руководитель ЦИК РФ, который перешёл на работу в МИД. Глава избирательной комиссии страны в 1999 – 2007 годах Александр Вешняков после ЦИК 8 лет проработал послом РФ в Латвии. Первый глава ЦИК РФ в 1993 – 1996 годах Николай Рябов после подсчёта голосов участников первых выборов независимой России работал послом в Чехии, Азербайджане и Молдавии.