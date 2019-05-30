Путин посмотрел на нейрошлем и познакомился с Еленой

Российские разработки в области искусственного интеллекта представили президенту Владимиру Путину 30 мая. Знакомство прошло в школе программирования «Школа 21» в Москве.

Как пишет РИА «Новости», в начале экспозиции главе государства представили виртуальную телеведущую по имени Елена.

Путин также познакомился с работой системы анализа транспортных потоков Москвы и технологией для поиска подозреваемых в местах скопления людей. По словам гендиректора компании «Вижн-лабс» Александра Ханина, технология хорошо себя зарекомендовала во время прошлогоднего чемпионата мира по футболу, с ее помощью задержали 62 человека. Компания также предлагает применять программу в школах, тогда в учреждениях могли бы отказаться от пропусков и проверки документов.

Кроме того, главе государства показали несколько инновационных продуктов, в том числе нейрошлем, который помогает восстановиться пациентам с травмой головы. Путин посмотрел и на некоторые разработки лаборатории Сбербанка, например которые помогут врачам быстро ставить диагноз при инсульте.







Ранее Путин призвал кратно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. А также предложил подумать о законодательных возможностях внедрения технологий ИИ, не ущемляющих соблюдение прав граждан и безопасность.