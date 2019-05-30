Аэропорт Хельсинки заполонили школьники. Пассажиров просят приезжать заранее

В аэропорту Хельсинки-Вантаа до 2 июня включительно будет многолюдно: по информации Finnavia, финны летят на отдых в связи с выходным четвергом (Вознесение Господне) и началом школьных каникул.

Особенно много путешествующих будет отправляться самолётом из столицы по вечерам, 2 июня большое скопление людей ожидается на протяжении всего дня. Пассажирам рекомендуют приезжать в терминал заранее, чтобы успеть пройти все формальные процедуры.

Автомобилистам советуют бронировать парковочное место заблаговременно и помнить о том, что в связи с расширением аэропорта маршруты изменились, а ближайшие стоянки на данный момент — P3 и P5. Перед терминалом для высадки пассажиров останавливаться больше нельзя. Их нужно оставлять уровнем ниже («Прибытие»). Подождать прилетающих можно на кратковременной парковке (Pikaparkki).

Автобусные остановки переехали.

Ранее сообщалось, что 15 мая в аэропорту Хельсинки-Вантаа открылось Западное крыло.





