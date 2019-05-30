Набиуллина выступила против криптовалют. Сбербанк свернул планы по развитию этого направления

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме заявила, что регулятор против легализации криптовалют. Хотя угрозы в них не видит.

«Криптовалюты пока не угрожают денежной системе РФ, однако ЦБ против их использования как платежного инструмента», – цитирует её выступление 30 мая РИА Новости.

После заявления главы ЦБ свои криптовалютные проекты решил свернуть Сбербанк. Вице-президент Андрей Шеметов рассказал, что они ждали законодательства, которое позволяет торговать криптовалютой. Но негативное отношение регулятора заставило их приостановить план, пишет РБК.

15 мая о том, что законодательное регулирование криптовалюты уже не является приоритетной задачей государства, заявил в Петербурге премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.





