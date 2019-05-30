СМИ: Россия впервые после отравления Скрипалей увеличила число дипломатов в Великобритании. В прошлом году королевство выслало 23 человека

Посольство России впервые за год начало увеличивать штат в Великобритании после того, как число сотрудников резко упало до 40.

«Великобритания позволила увеличить число российских дипломатов в Лондоне впервые после отравления Сергея Скрипаля. <...> Это последний шаг к взаимодействию с Россией после атаки в марте прошлого года, в которой правительство [Великобритании] обвинило Москву», – сообщает 30 мая газета The Times.

По данным издания, в январе этого года штат российских дипломатов в королевстве составлял 40 человек, а к концу весны к ним присоединились еще 4 специалиста.

При этом в МИД Великобритании не подтвердили эту информацию, отказавшись назвать точное число выданных россиянам дипломатических виз. В ведомстве подчеркнули, что позиция королевства по поводу произошедшего в Солсбери не изменилась.

В марте 2018-го число сотрудников российской дипмиссии сократилось из-за решения властей Великобритании выслать 23 человека. Британские журналисты также обратили внимание на здание на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс, заметив «подозрительную активность», которую якобы развернули дипломаты перед нападением на Скрипалей. При этом СМИ вслед за уходящей со своего поста премьер-министром Терезой Мэй выразили мнение, что под дипломатическим прикрытием могут работать российские разведчики. Так, The Daily Mail даже назвал посла в Лондоне Александра Яковенко «шпионом», после чего МИД РФ потребовал извинений.





