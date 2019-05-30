Путин: Кто владеет искусственным интеллектом — владеет миром

Кто добьется монополизма в сфере искусственного интеллекта, станет властелином мира. Об этом заявил 30 мая президент Владимир Путин на совещании, посвященном развитию технологий в области искусственного интеллекта (ИИ).

По словам главы государства, механизмы ИИ обеспечивают быстрое принятие оптимальных решений, анализируя огромные объемы информации. Это дает «колоссальные преимущества в качестве и результативности».

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны – тот станет властелином мира», – заявил российский лидер, слова которого приводит ТАСС.

Он призвал кратно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. А также предложил подумать о законодательных возможностях внедрения технологий искусственного интеллекта, не ущемляющих соблюдение прав граждан и безопасность.







Ранее на днях искусственный интеллект, созданный учеными в Томске, переписал финал «Игры престолов».