Сын Кадырова пошел в актеры. Он снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках турецкого сериала «Воскресший Эртугрул». Об этом 30 мая в своем Instagram сообщил зампред правительства Чечни Султан Тагаев.

Он также опубликовал отрывок с участием Адама Кадырова. В интервью «Чечен-Инфо» глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов заявил: «Адам Кадыров развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны».







Действие исторического приключенческого турецкого сериала «Воскресший Эртугрул» происходит в XIII веке, речь идет о тюрках-огузах (средневековые тюркские племена, жившие до XI века в степях Центральной Азии и Монголии). Главный персонаж — Эртугрул-бей, отец Османа I, который стал основателем Османской империи.