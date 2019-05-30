Сын Кадырова пошел в актеры. Он снялся в сериале «Воскресший Эртугрул»
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам принял участие в съемках турецкого сериала «Воскресший Эртугрул». Об этом 30 мая в своем Instagram сообщил зампред правительства Чечни Султан Тагаев.
Он также опубликовал отрывок с участием Адама Кадырова. В интервью «Чечен-Инфо» глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов заявил: «Адам Кадыров развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны».
Дорогие друзья! Внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот кьобал дойла цуьнан) Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». От всего сердца желаю Адаму удачи во всех начинаниях. Пусть ничем не будет омрачен его светлый жизненный путь достойного продолжателя рода Кадыровых. Дала т1аьхье беркате йойла хьа, Адам! Дала 1алаш войла хьо!
Действие исторического приключенческого турецкого сериала «Воскресший Эртугрул» происходит в XIII веке, речь идет о тюрках-огузах (средневековые тюркские племена, жившие до XI века в степях Центральной Азии и Монголии). Главный персонаж — Эртугрул-бей, отец Османа I, который стал основателем Османской империи.