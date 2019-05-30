Водитель "Яндекс.Такси" отправится в колонию за сбитого насмерть пешехода. За руль он сел без прав и под наркотиками

Суд в Петербурге приговорил к реальному сроку лишения свободы водителя такси, который сбил рабочего на Пулковском шоссе в октябре прошлого года. Пристрастие мужчины к наркотикам уже знакомило его с Уголовно-процессуальным кодексом.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 30 мая, Кирилл Глазов приговорен к трем годам колонии строгого режима, на 2,5 года ему запретили садиться за руль. Правда, подобный запрет таксиста 29 октября прошлого года не остановил: «Солярисом» с логотипом «Яндекс.Такси» он управлял уже лишенный водительского удостоверения. Не научило его и знакомство с судебной системой, в 2010 году его осудили по 228 статье УК – хранение наркотиков в крупном размере.

Как ранее писала «Фонтанка», Глазов сбил водителя ЗИЛа на Пулковском шоссе, около 37 дома. Рабочий вышел из машины, таксист снес его на скорости около 70 км/ч. Осужденный после аварии уверял, что не спал два дня и просто отключился. Пострадавший умер в больнице на следующий день.





