Алло, Гараж? Скоро буду!

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Строительная компания «Терминал-Ресурс», возводящая жилые комплексы «Образцовые кварталы», продолжает комплексное освоение территории в Пушкинском районе «На Царскосельских холмах». 24 мая 2019 года Комитетом по строительству Санкт-Петербурга было выдано Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства «Об участии в долевом строительстве» №33/2019 на строительство многоярусного наземного гаража с пристроенными помещениями.

Новый объект будет иметь площадь 13500 кв. м, состоять из 4 этажей и рассчитан на 300 парковочных мест. Помимо паркинга, в нём разместятся магазины сопутствующих товаров, офисные помещения, кафе и аптека. Пристроенные помещения будет выполнены в стиле голландской архитектуры. Парковочные места в «Гараже» можно приобрести в собственность или снять в аренду.

Место под строительство определено максимально удобно для жителей Пушкинского района – в начале улицы Кокколевской и непосредственной близости от Петербургского шоссе. Отсюда есть выезды на Пулковское, Московское и Киевское шоссе, Витебский проспект и КАД. В сторону Петербурга, до Купчино и Московской поездка занимает 10-15 минут, до центра Пушкина – 10. «Гараж» с нетерпением ждут новосёлы расположенных по соседству малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы».

Адрес отдела продаж застройщика СК «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес Парк "GARAGE", жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya